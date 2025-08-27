Bucaramanga vs. América 🔴 EN VIVO 🔴 Siga el partido por los octavos de final de Copa Colombia 2025 / Colprensa

Continúan los octavos de final de la Copa Colombia 2025. Este miércoles 27 de agosto, el Atlético Bucaramanga recibe al América de Cali en el Estadio Américo Montanini, duelo que inicia a las 6:30 de la tarde.

El cuadro santandereano llegó a esta instancia, tras ser líder del Grupo A en la primera fase del certamen. Allí se impuso sobre el Deportes Quindío, Boyacá Chicó, Boca Juniors de Cali y Deportivo Cali.

Por otro lado, los vallecaucanos accedieron directamente a la Fase 1B, instancia en la que se midieron en duelo directo con Tigres. El marcador global terminó en favor del elenco escarlata con un autoritario 6-0.

