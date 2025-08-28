Diego Raimondi reafirma su continuidad en América, a pesar de la caída en Copa Colombia: esto dijo / Colprensa

América de Cali sumó la quinta derrota de sus últimos seis partidos. Este miércoles 27 de agosto, el cuadro escarlata cayó por la mínima diferencia (1-0) con Atlético Bucaramanga en los octavos de final ida de la Copa Colombia y ahora deberá remar contra la contracorriente de cara a la vuelta.

Diego Raimondi reafirma su continuidad en América

Una vez terminado el partido, Diego Raimondi acudió a la rueda de prensa y confirmó ante los medios de comunicación que no se tiene contemplada su salida del América de Cali, más allá de los malos resultados.

En este sentido, el entrenador argentino advirtió que la directiva le ha venido brindando la confianza necesaria para seguir su gestión, aunque sí fue claro al manifestar que no hay tranquilidad, debido a que la victoria debe llegar lo antes posible para enderezar el rumbo.

“Si estuviera tranquilo, sería un loco. Hay que estar atentos a la realidad, el equipo hace mucho que no gana. La presidente y los dirigentes saben cómo trabajamos, por eso me renuevan siempre la confianza. Es normal que en la ciudad no estén tranquilos, así como nosotros tampoco. Cuando uno pierde o empata, no es un tema tranquilidad, sino de estar equilibrado”, explicó.

Esto había dicho Raimondi sobre una supuesta renuncia, tras el empate ante Nacional en Liga

Precisamente sobre el tema de los triunfos, recordando que no gana desde el 6 de agosto en Copa (frente a Tigres) y desde el 26 de julio en Liga (contra Águilas), Raimondi fue consciente al afirmar que su equipo no puede “acostumbrarse a perder”, más allá de la poca confianza que hay en algunos de los futbolistas.

“Este es un equipo muy grande como para pensar que no podemos remontar un partido. Algunos chicos, ante una perdida o error, bajan la cabeza y los brazos, sufren mucho. Este es un equipo demasiado grande como para acostumbrarnos a perder, así que debemos volver a la victoria el domingo, porque este equipo no puede seguir perdiendo”, concluyó.

Más declaraciones de Diego Raimondi

Derrota frente al Bucaramanga en Copa: “Creo que hoy, como en otros partidos, nos faltó la finalización. Lo que sorprende es que hacemos un partido equilibrado, salvo los últimos 15 minutos en que nos regalamos por querer empatar. Ellos llegaron una vez y nos hacen gol; nosotros llegamos 1-2 veces, no finalizamos y perdemos. No sé cómo fue el trámite, pero en posesión tratamos de construir y tener el balón, aunque no logramos finalizar. Se hace muy difícil remontar cuando empezás perdiendo sin merecerlo”.

Desconcentraciones defensivas que se pagan caro: “Es increíble después de un centro estar perdiendo. Trabajamos para que eso no suceda, el equipo estaba bien ubicado y nos macan con un centro inofensivo. Debemos estar más atentos, pero a veces al América le llegan media vez y nos hacen o nos hacemos un gol. No creo que sea un problema de solidez defensiva”.

No hubo error en el once titular o los cambios: “No creo que el planteamiento hubiera cambiado algo. Entró Murillo, Barrios, Holgado, más volantes y no logramos entrar en esa zona de finalización”.

