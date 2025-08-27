Millonarios, el que más dinero ingresó en 2024 ¿Cómo quedaron Nacional, América y otros equipos?

Este miércoles 27 de agosto se presentó, por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, un balance general de los equipos del fútbol colombiano. Allí, estuvo presente, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún; el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, entre otros directivos.

En tiempos en los que se comienzan a rendir cuentas en el país, el fútbol no se quedó atrás. El informe que se presentó se basa en un estudio realizado en el año calendario de 2024, con el estado financiero de los 20 equipos de la primera división y los 16 de la segunda.

Millonarios, el de mejores ingresos en 2024

Millonarios fue el equipo de mejor rendimiento económico en Colombia. En total percibió 106.4 mil mllones de pesos, los cuales se derivan en taquilla, abonos, ventas de artículos deportivos, patrocinios, publicidad, derechos de televisión y auxilio por participación en eventos de la Conmebol.

Vale la pena mencionar que el equipo Embajador tuvo un gran aliciente para generar ingresos, pues en el segundo semestre del año la llegada de Falcao fue todo un éxito. Más de 23 mil millones llegaron de la venta de artículos deportivos y le sacó, en este ítem, más de 10 mil millones al segundo, que fue Nacional.

Por su parte, de Millonarios se dividen así los ingresos:

Taquillas y abonos: 43 mil millones

Derechos de TV y auxilios Dimayor FPC: 6 mil millones

Publicidad y patrocinio: 21 mil millones

Ventas artículos deportivos: 23 mil millones

Participación en eventos y auxilios Conmebol: 12 mil millones.

Si bien los ingresos de Millonarios fueron de 106 mil millones de pesos, la utilidad (ganancia) fue de 17 mil millones de pesos.

¿Cómo fueron las finanzas de otros equipos del fútbol colombiano 2024?

Para tomar una referencia, Millonarios fue el que más dinero ingresó con 106 mil millones y el que menos, fue Tigres, con 1.800 millones.

Detrás del equipo Embajador, los equipos que más ingresaron fueron:

Millonarios: 106 mil millones (17 mil millones de utilidad) Atlético Nacional: 87 mil millones (14 mil millones de utilidad) Junior: 66 mil millones (14 millones de utilidad) América de Cali: 49 mil millones (2.100 millones de utilidad) Santa Fe: 48 mil millones (3.700 millones de utilidad) Medellín: 47 mil millones (1.500 millones de utilidad)

Superintendencia Financiera de Colombia Ampliar

Los ingresos totales del fútbol colombiano en 2024 fueron de 728 mil millones, con una utilidad de 42 mil millones. Sin embargo, si se compara con 2023, hubo una pérdida cerca de 27 mil millones.

Superintendencia Financiera de Colombia Ampliar

Acá puede repasar todo el estado financiero del fútbol colombiano en 2024