Adjudicarían obras de La Circunvalar: gremios hacen observaciones a la alcaldía de Soledad

Este viernes, a las 10:00 de la mañana está convocada la audiencia de adjudicación de la licitación para el “mejoramiento en pavimento rígido” en un tramo de 3.2 kilómetros, en el trayecto comprendido entre el Éxito Metropolitano y la rotonda de la urbanización El Parque.

El proyecto habla de pavimento rígido con una vida útil garantizada de 30 años, 6 carriles o doble calzada, 10.800 metros cuadrados de andenes inclusivos y un sistema de drenaje o acondicionamiento hídrico de la vía.

La actual licitación ha recibido seis propuestas. Sin embargo, los gremios que siguen de cerca el proceso han expresado inquietud debido a que la Alcaldía de Soledad utilizará la figura de crédito proveedor, lo que significa que el 100% de la obra deberá ser financiada por el contratista.

Cuestionamientos a la alcaldía de Soledad

Héctor Carbonell, director seccional de la Cámara Colombiana de Infraestructura, señala que el contratista debe contar con musculo financiero.

Este es el cuarto intento de la Alcaldía de Soledad por adjudicar las obras, luego de tres intentos fallidos por alertas de la Procuraduría como inconsistencias en la elaboración de presupuestos, la formulación de los pliegos, cotizaciones incompletas y la ausencia de documentos esenciales para garantizar la transparencia y viabilidad del proceso.

La gobernación del Atlántico había manifestado en el 2024 que ya tenía el 80% de avance de diseños para rehabilitar el mismo tramo para abrir licitación por 24 mil millones de pesos.

El concejal de Soledad, Bryan Orozco, cuestionó que la licitación de la Alcaldía haya doblado su valor.

La lupa de los organismos de control, veedurías, empresarios y gremios estarán sobre la audiencia de adjudicación de la licitación, debido a la importancia de la Circunvalar por su impacto logístico y competitivo para el departamento.