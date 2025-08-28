Hotel de San Andrés denuncia que químico que causó intoxicación fue utilizada sin autorización

“Fue un asesinato, no intoxicación”: padre de mujer muerta en hotel de San Andrés con su familia // Caracol Radio

A través de un comunicado, el Hotel Portobelo Convention se pronunció sobre el informe de Medicina Legal sobre la muerte de la familia que perdió la vida al interior de sus instalaciones.

El Hotel informó que el químico que causó la intoxicación de la familia que perdió la vida “corresponde a una sustancia utilizada sin nuestra autorización por la empresa de fumigación Livingston & Company E.U.”.

El Hotel sostuvo que la empresa contratada “reportó haber utilizado sustancias diferentes halladas por Medicina Legal en la necropsia, lo que evidencia inconsistencias en su actuación”.

Precisamente, el informe de Medicina Legal indica que hubo una “intoxicación por fosfina”, un gas comúnmente utilizado en fumigaciones. Cabe recordar que por este hecho perdieron la vida Tito Nelson Martínez, Viviana Andrea Canro y el hijo de la pareja, de tan solo cuatro años.

Noticia en desarrollo...