Universidad Simón Bolívar rinde homenaje póstumo al maestro Adolfo Pacheco Anillo

Adolfo Pacheco Anillo es un músico colombiano, compositor y cantautor de música vallenata, de origen sabanero. Foto: Colprensa-Cortesía Fundación de la Leyenda Vallenata( Thot )

La Universidad Simón Bolívar entregará el Doctorado Honoris Causa póstumo en Sociedad y Cultura Caribe al maestro Adolfo Pacheco Anillo, esto como reconocimiento a su “invaluable legado musical y cultural en el Caribe colombiano”.

“Estamos de fiesta, se luce en sus mejores vestimentas en Teatro José Consuegra Higgins para desarrollar la tarde del legado caribe que le vamos a hacer el homenaje póstumo a Adolfo Pacheco Anillo”, manifestó el rector de la Unisimón, José Consuegra Bolívar.

Asimismo, se hará la presentación del libro “Por los caminos de la hamaca grande”, que es una autobiografía del maestro Adolfo Pacheco.

El evento se realizará en la tarde de este jueves, 28 de agosto, a las 4:00 de la tarde en el Teatro José Consuegra Higgins, de la Universidad Simón Bolívar.

Otros homenajes

La Universidad Simón Bolívar también entregará la máxima condecoración institucional Orden Académica Simón Bolívar a Bello Villa, Camilo Namén, Fernándo Meneses y a Los Gaiteros de San Jacinto.

El homenaje es “como reconocimiento a sus aportes excepcionales a la música, la cultura y la identidad del Caribe colombiano”.