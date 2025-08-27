Tome nota: estos son los sectores sin energía en Barranquilla y Baranoa el 27 de agosto

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que por trabajos eléctricos se realizarán suspensiones de energía en diferentes sectores de Baranoa y el norte de Barranquilla.

En el barrio Paraíso, se realizará el cambio de postes en la carrera 77 con la calle 80, entre las 8:05 de la mañana y las 4:55 de la tarde.

Mientras tanto, en el barrio Loma Fresca Norte en Baranoa, realizará instalaciones de redes de baja tensión y labores de poda entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en la calle 20 con la carrera 14.

“La empresa Air-e Intervenida informó que estos trabajos son fundamentales para optimizar la prestación del servicio y presentó excusas a sus usuarios por las posibles incomodidades. Asimismo, los invita a comunicarse con el call center marcando el 115, ante cualquier inquietud relacionada con el suministro de energía”, dijo la empresa.