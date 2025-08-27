Barranquilla

Tome nota: estos son los sectores sin energía en Barranquilla y Baranoa el 27 de agosto

Habrá trabajos eléctricos en diferentes horarios en varios sectores. Consulte aquí los horarios.

Cortes de energía - Air-e

Cortes de energía - Air-e

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que por trabajos eléctricos se realizarán suspensiones de energía en diferentes sectores de Baranoa y el norte de Barranquilla.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En el barrio Paraíso, se realizará el cambio de postes en la carrera 77 con la calle 80, entre las 8:05 de la mañana y las 4:55 de la tarde.

Mientras tanto, en el barrio Loma Fresca Norte en Baranoa, realizará instalaciones de redes de baja tensión y labores de poda entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en la calle 20 con la carrera 14.

Lea también:

“La empresa Air-e Intervenida informó que estos trabajos son fundamentales para optimizar la prestación del servicio y presentó excusas a sus usuarios por las posibles incomodidades. Asimismo, los invita a comunicarse con el call center marcando el 115, ante cualquier inquietud relacionada con el suministro de energía”, dijo la empresa.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad