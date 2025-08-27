¿Sabe si es uno de los jóvenes beneficiarios del subsidio de transporte universitario?: hay link

La Gobernación del Atlántico anunció que 3.384 jóvenes de varios municipios del Atlántico son beneficiarios del subsidio de transporte universitario.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La inversión asciende a 1.500 millones de pesos y está dirigida a jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 que cursan estudios de educación superior.

El subsidio cubrirá hasta el 40 % del valor del transporte de estudiantes que se trasladan diariamente a Barranquilla o a sedes universitarias de otros municipios.

El beneficio, que se entregará en un acto oficial, hace parte de la política pública ‘Jóvenes para el Mundo’, orientada a promover el acceso y la permanencia en la educación superior, reduciendo los índices de deserción académica en el departamento.

El gobernador Eduardo Verano dijo que “ya tenemos los listados claros y completos de todas las universidades que van a participar en este importante subsidio. Este subsidio vamos a consignarlo en las cuentas de los jóvenes y de esta manera vamos a garantizarle en su cuenta corriente todos los beneficios de un apoyo para el transporte”.

Link para saber si es beneficiario

El listado con los nombres de los jóvenes beneficiados se encuentra en la página web de la Gobernación del Atlántico:

https://www.atlantico.gov.co/