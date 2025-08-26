Radicarán proyecto para que el feminicidio no prescriba en Colombia

El abogado Raúl Romero del Río, apoderado de la familia de Nancy Mestre, dio a conocer en Caracol Radio que este miércoles 27 de agosto se radicará en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca declarar el feminicidio como un delito imprescriptible en Colombia, una propuesta que ha sido impulsada por distintos sectores políticos y que, según sus impulsores, pretende saldar una deuda histórica con las víctimas y sus familias.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Mañana será un día histórico para la lucha contra la violencia de género”, afirmó Romero. “Se ha tomado como iniciativa legislativa radicar un proyecto de ley que modifique, de alguna u otra forma, el artículo 83 del Código Penal y lograr que el delito de feminicidio sea imprescriptible en Colombia”.

La propuesta toma como inspiración el caso de Nancy Mestre, joven asesinada en la década de los 90 en Barranquilla, y cuyo victimario, Jaime Saade, fue capturado más de 25 años después en Brasil. “El Tribunal Supremo de Brasil lo consideró un ‘homicidio universal’ y señaló que el feminicidio no prescribe”, recordó el abogado.

Un proyecto con apoyo de senadores

Romero del Río explicó que la iniciativa cuenta con el respaldo de congresistas de varios partidos políticos. “La doctora Karyme Cotes del Partido Liberal fue quien tomó la bandera, y a ella se sumaron Efraín Cepeda, Mauricio Gómez Amín, entre otros. Es una iniciativa multipartidista, porque esta debe ser una causa de todos para Colombia”, puntualizó.

El abogado sostuvo que no se trata de una propuesta de “populismo punitivo”, sino de una acción positiva para enfrentar la violencia sistemática contra las mujeres. “El tiempo no puede ser un palo en la rueda para acceder a la verdad. El mensaje es claro: así pasen los años, los vamos a atrapar, los vamos a enjuiciar”.

¿Qué cambiaría con esta ley?

Actualmente, el delito de feminicidio prescribe a los 20 años en Colombia. Con esta propuesta legislativa, se busca que la acción penal sea imprescriptible, es decir, que nunca caduque el derecho del Estado a investigar y sancionar este tipo de crímenes, alineando la legislación nacional con los compromisos internacionales adquiridos por Colombia.

LEA TAMBIÉN: Abogada del caso ‘narcofiscales’ libre por vencimiento de términos

“Lo que estamos buscando es que la acción penal del delito de feminicidio no prescriba, como sucede con otros delitos de lesa humanidad. Este fenómeno social está rodeado de violencia, discriminación y muchas veces de poder económico o político que impide el acceso a la justicia”, explicó Romero.

¿Dónde está recluido Jaime Saade?

En cuanto al estado actual del caso Mestre, el abogado confirmó que Jaime Saade, asesino de la joven barranquillera se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar.

“Él ha hecho seis solicitudes de prescripción de la sanción penal. Alega que cuando fue capturado ya su delito había prescrito. Nosotros, como apoderados de víctimas, estamos pendientes de esa solicitud que ahora debe resolver un juez de ejecución de penas de Valledupar”, dijo Romero.

También señaló que aún queda pendiente una parte fundamental: la verdad. “Ojalá el señor Jaime Saade pronuncie la verdad de los hechos. La justicia no solo se logra con la cárcel, sino también con la verdad y la reparación”.

No tendría efecto retroactivo

Finalmente, el abogado aclaró que, en caso de aprobarse esta reforma, no tendría efecto retroactivo, por lo que no aplicaría a casos anteriores. “Eso no aplicaría con anterioridad. No aplicaría la retroactividad de la ley”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: Caso Valeria Afanador: Investigarán en Cajicá a un extrabajador del colegio como presunto responsable

Con esta propuesta, la familia Mestre y los congresistas impulsores esperan que el Estado colombiano fortalezca su capacidad para garantizar justicia en los casos de feminicidio, sin que el paso del tiempo sea un obstáculo para castigar a los responsables.