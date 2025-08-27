¡Qué calor! Sensación térmica asciende hasta los 39 grados en Barranquilla: ¿Qué dice el Ideam?

Mujer usando un abanico para el calor. En el círculo, un termómetro usado para medir la temperatura ambiente (GettyImages)

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advierte que se vienen registrando temperaturas de hasta 35 grados en Barranquilla y sensaciones térmicas que están llegando hasta los 39 grados.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

¿Cuál es el motivo de la alta temperatura?

Daniel Useche, meteorólogo de turno del IDEAM, dio a conocer que esto se debe a una baja nubosidad que se ha reportado en los últimos días, también provocado por el arrastre de las nubes por el paso de una onda tropical hacia Centroamérica.

“Hemos tenido condiciones soleadas desde las primeras horas del día en gran parte de la región Caribe. En Barranquilla se han presentado mañanas bastante soleadas, esta condición ha favorecido al incremento de la temperatura hasta desde los 34 a 35 grados a la sombra, es decir, tener una sensación térmica cercana a los 39 grados”, señaló.

Useche agregó que “esta es una condición normal para la época del año, tenemos el paso de una onda tropical en este momento que se ha movido hacia Centroamérica, arrastrando gran parte de la nubosidad hacia la zona oriental del territorio colombiano, permitiendo condiciones bastante soleadas en esta zona del centro de la región Caribe”.

Por otra parte, el meteorólogo manifestó que, por el paso de las ondas tropicales, se pueden sentir fuertes vientos como se ha registrado durante las noches de los últimos días.