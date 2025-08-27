Paro Nacional el 27 de AGOSTO del Sindicato del Sena: Estos son los motivos y acciones de protesta

“¡Defendamos el SENA, patrimonio de los colombianos! ¡Unidos por nuestros derechos laborales y la educación pública!”, señala el sindicato del Sena al advertir que este 27 de agosto realizará una jornada de Paro Nacional por un periodo de 24 horas. La organización sindical comentó que hay varios motivos por los que consideran necesario protestar.

Algunas de las razones por las que protestarán se relacionan con la falta de atención a problemas que han estado denunciando al interior del Sena y por pocas garantías de condiciones laborales. “Tal como lo hemos reiterado en diferentes escenarios y ante diversos actores, son innumerables las situaciones que atraviesa la institución, muchas de ellas con riesgo para el cumplimiento de su misión y su sostenibilidad futura.”

De hecho, explicaron que como organización sindical han trabajado en la caracterización de diversas problemáticas y en proponer soluciones de fondo. Y pese a que el tema fue analizado en la Asamblea Nacional en junio de 2025 y se notificó a la Dirección General, el 11 de agosto recibieron una respuesta en la que “no se evidencian soluciones de fondo. Por el contrario, persisten la dilación, la inacción y la aparente falta de voluntad política para establecer una ruta que permita la recuperación de la entidad".

Motivos por los que el Sindicato del Sena realiza la jornada del Paro Nacional

El sindicato explicó que hay cuatro argumentos fundamentales por los que han decidido cesar sus actividades. De esta manera, han señalado que han evidenciado comportamientos o medidas que han afectado la operación de los trabajadores, así como incumplimientos en las garantías laborales.

De esta forma lo ha explicado la organización sindical:

Falta de soluciones estructurales a problemáticas previamente planteadas.

Guía de movimientos de personal: trato inhumano en reubicaciones y restricción de mínimo 3 años de antigüedad para permutas.

Concurso de directivos: dilación injustificada desde 2023, posible detrimento patrimonial de $1.500 millones, nombramientos a dedo y rotación sin criterio técnico.

Incumplimiento de garantías sindicales: acuerdos de 2015, 2018, 2021 у 2024 по cumplidos, obstáculos al accionar de la Comisión Nacional de Personal, falta de garantías frente a otros sindicatos.

Denuncias que se suman a los motivos del paro del 27 de agosto del Sindicato del Sena:

Desde el Sindesena informaron que hay tres denuncias puntuales que quieren hacer destacar durante la jornada del paro del 27 de agosto.

Por un lado, advirtieron que durante la actual administración del Sena no se han presentado soluciones de tipo estructurales que permitan dar solución a las problemáticas que la entidad viene presentando.

Igualmente, denuncian que al interior del Sena hay volatilidad institucional, y esto sería motivado por nombramientos “sin criterios técnicos”.

Además, denuncian que el mandato del presidente Gustavo Petro no ha generado un impacto positivo en la gestión del Sena. “El cambio sí llegó en este gobierno, pero no al SENA.”

