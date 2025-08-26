Alemania busca profesores de preescolar: Sena publicó convocatoria laboral con salario de 3.000 euros

Actualmente, la Agencia Pública del Sena cuenta con varias convocatorias laborales abiertas para trabajar en el exterior. Entre estas se encuentran una para profesores de preescolar en Alemania, otra de instrumentadores quirúrgicos profesionales en ese mismo país o supervisores de construcción de obras civiles en Portugal. Ahora bien, aunque la convocatoria para los docentes está abierta desde mayo, aún no ha sido cerrada. De los 75 colombianos que se han postulado, ninguno ha sido aceptado.

En total, Alemania busca 15 profesores de preescolar, quienes tendrán que cumplir un horario de apenas 40 horas semanales. Los colombianos con título de docentes y con experiencia en educación para menores de preescolar tendrán que postularse directamente desde el sitio web oficial de la Agencia Pública del Sena. Allí será necesario que creen un perfil con los datos de la hoja de vida (https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx).

Se espera que los profesores contratados para trabajar en Wiesbaden, Hesse, Alemania, sepan escuchar y observar. Además, deberán contar con la capacidad de aprendizaje y puedan también comunicarse de manera clara.

Por otro lado, en la oferta se aclara que el trabajo es para personas que sepan manejar la presión. “Disponer de capacidades creativas y prácticas para hallar actividades que despierten interés en los niños y estimulen su aprendizaje. Interés en el trabajo intercultural y el trabajo en equipo.”

No obstante, el salario mensual será de 2.500 a 3.000 euros mensuales. Es decir, aproximadamente entre 12.000.000 a 15.000.000 de pesos colombianos mensuales. El tipo de contrato es indefinido y las prestaciones sociales son salud, pensión, seguro de jubilación y seguro de desempleo.

Estos son los requisitos laborales:

Contar con un título profesional o pregrado en una Licenciatura en Educación Infantil o Preescolar.​

Sumado a lo anterior, será necesario que los aspirantes demuestren una experiencia en enseñanza, manejo y cuidado de niños de 0 a 6 años. Así como relacionamiento con padres de familia, guarderías y jardines infantiles.

Al ser un cargo que se asumirá en el exterior, como requisito mínimo el postulante tendrá que tener conocimientos en inglés intermedio e inglés conversacional. Ahora bien, la entrevista deberá presentarse en inglés.

¿Cuáles son las funciones que tendrán que cumplir los profesores contratados en Alemania?