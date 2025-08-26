SENA abre inscripciones para programas presenciales: conozca aquí fechas clave y cómo inscribirse

El Servicio Nacional de Aprendizaje conocido popularmente el país por sus siglas SENA, le brinda la oportunidad a cientos de ciudadanos de acceder a educación gratuita y de alta calidad en el país.

Por esto, la entidad anunció la cuarta oferta de formación presencial y a distancia que estará disponible a partir del martes 26 de agosto y cerrará el jueves 28 de agosto.

¿Cuáles son los niveles de formación disponibles?

Auxiliar.

Operario.

Técnico.

Tecnólogo.

Profundización técnica.

Para esta oportunidad más de 51 mil personas tendrán la oportunidad de acceder a esta oferta.

¿Cuáles son los programas dentro de la convocatoria?

Gestión de talento humano.

Electricidad industrial.

Entrenamiento deportivo.

Guianza turística.

Prevención ambiental.

Control ambiental.

Beneficios de estudiar en el SENA

Certificación gratuita. Acceso a programas de bienestar y empleabilidad posibilidad de vincularse con empresas a través del contrato laboral de aprendizaje. Esta modalidad de formación y trabajo le permite a los aprendices aplicar sus conocimientos en diferentes contextos mientras reciben un apoyo económico mensual, afiliación a salud y experiencia certificada.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Colombianos y extranjeros pueden inscribirse a esta convocatoria.

Es importante destacar que los conocimientos adquiridos en los programas del SENA son homologables en diferentes universidades del país, lo que facilita la continuidad en la cadena de formación profesional de los egresados.

¿Cómo inscribirse?

Ingrese a betowa.sena.edu.co Seleccione el botón “Presencial y a Distancia” En este punto, le aparecerán todos los datos de los programas de formación. Escoja el de su interés y dele clic a “Inscribirse”. Tenga en cuenta que si ya está registrado en SOFIA Plus puede ingresar los mismos datos para iniciar el proceso de inscripción en Betowa. Si no cumple con ese requisito, debe dar clic en “Registrarse” y seguir los pasos que le indique la página. Si tiene dudas del proceso puede comunicarse a la línea gratuita en Bogotá (601) 7366060 y fuera de la capital llamando al 018000-910270.

¿Cuáles son los requisitos para estudiar en el SENA?

Deben ser personas naturales de origen Colombiano y a extranjeros legalmente residenciados en Colombia (es necesario que estén legalizados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y su vigencia debe ser superior a la duración del programa. No permite la cedula de extranjería temporal ni de estudiante). Los documentos de identificación válidos son: Tarjeta de Identidad, Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería. Verifique los requisitos de ingreso del programa de formación al que aplica: Acreditar situación académica, haber aprobado último año de escolaridad, etc. Contar con una dirección de correo electrónico personal.

