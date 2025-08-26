SENA ofrece 1.910 cupos de formación presencial para Cartagena y poblaciones de Bolívar

A partir de este 26 de agosto y hasta el 28, el SENA abre las inscripciones de su Cuarta Oferta de Formación Presencial y a Distancia 2025, una oportunidad para que miles de colombianas y colombianos accedan programas gratuitos, de calidad y de alta demanda en el mundo laboral.

En esta convocatoria, los aspirantes podrán formarse en cinco niveles: auxiliar, operario, técnico, tecnólogo y profundización técnica, lo que les permite encontrar el camino que más se ajusta a sus intereses y necesidades. En esta oportunidad, la convocatoria ofrece más de 51 mil cupos.

En Bolívar se encuentran disponibles 1.910 cupos de formación para Cartagena y municipios como Marialabaja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Mahates, Margarita, Clemencia, Arroyohondo, Mompox, Magangué, entre otros.

Dentro de la oferta se destacan programas como Producción Agropecuaria, Monitoreo Ambiental, Cervecería Artesanal, Guianza Turística, Enfermería, Cocina, Acuicultura, Mantenimiento de Motores Diesel y Fabricación Metalmecánica, entre otros, que fortalecen las oportunidades de capacitación en la región.

Además, quienes se inscriban tendrán acceso a ambientes de aprendizaje modernos, instructores altamente calificados y formación 100% práctica, enfocada en el desarrollo de habilidades reales“.

La formación que ofrece nuestra Entidad es de calidad, la certificación es gratuita; no necesitas intermediarios y debes inscribirte únicamente a través de nuestro aplicativo oficialbetowa.sena.edu.co.

Hasta el 28 de agosto es tu oportunidad de pertenecer a la familia SENA con la Cuarta Oferta de Formación Presencial”, afirmó Ana Lucila Acosta, experta de la Dirección de Formación Profesional.

Algunos de los beneficios de ser parte de la familia SENA: certificación gratuita, acceso a programas de bienestar y empleabilidad, y la posibilidad de vincularse con empresas a través del contrato laboral de aprendizaje, una modalidad de formación y trabajo que permite a los aprendices aplicar sus conocimientos en contextos reales mientras reciben un apoyo económico mensual, afiliación a salud y experiencia certificada.

¿Cómo inscribirte?

1. Ingresa a betowa.sena.edu.co

2. Selecciona el botón ‘Presencial y a Distancia’.

3. Allí, aparecen todos los datos de los programas de formación. Escoge el de tu interés y dale clic a ‘Inscribirse’.

- Recuerda: si ya estás registrado en SOFIA Plus puedes ingresar los mismos datos para iniciar el proceso de inscripción en Betowa. Si no cumples con este requisito, debes dar clic en ‘Registrarse’ y seguir los pasos.

4. Si tienes dudas del proceso puedes comunicarte a la línea gratuita en Bogotá (601) 7366060 y fuera de la capital llamando al 018000-910270.

Esta es la mejor oportunidad para crecer, mejorar tu perfil o empezar una nueva etapa profesional. Inscríbete ya enbetowa.sena.edu.co.

El SENA te forma, te conecta y te impulsa. Es gratis.