Más de 3 mil vacantes en la Segunda Feria Laboral del departamento

Cúcuta

La Gobernación de Norte de Santander realiza el día de hoy la Segunda Feria Laboral “Empleo para la Paz y la Inclusión” donde se presentan más de 3 mil vacantes en por lo menos 40 empresas.

La jornada se realiza en el coliseo de la Universidad Francisco de Paula Santander, donde se llevarán a cabo entrevistas directas, capacitaciones y jornadas de salud.

“Tenemos 3019 vacantes disponibles para que puedan tener la posibilidad de inserción laboral en la temporada de fin de año y principio de 2026. Estamos con las cinco agencias públicas de empleo, estamos con un aliado que es Magneto Empleo, que maneja la bolsa de empleo de las grandes superficies en el país y tenemos cerca de 45 empresas que van a estar de manera directa recibiendo las hojas de vida de quienes quieran aprovechar esta oportunidad” dijo a Caracol Radio el secretario de desarrollo departamental Olger López.

Se espera a partir de esta feria laboral verificar las condiciones para extender las jornadas y las ofertas a otros municipios del departamento.

“Producto de la evaluación de esta feria laboral, estamos levantando información para poder hacerlo en dos provincias más, como en la provincia de Ocaña y Pamplona, porque para poder llegar a este tipo de ferias hacemos un ejercicio de cuatro meses de anticipación visitando a los empresarios para poder determinar las vacantes” puntualizó López.

Aunque se hizo una preinscripción que alcanzó por lo menos 1800 personas, se espera un mayor número de participantes para de esta manera dar un gran aporte a la generación de empleo en la región.