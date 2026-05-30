Gobernador de Norte de Santander busca diálogos de paz entre las disidencias de las FARC y el ELN

Norte de Santander

William Villamizar, gobernador de Norte de Santander hizo un llamado para que este lunes 1 de junio “todos los sectores sociales, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, voceros de paz y ciudadanía en general que comparten el anhelo de un Catatumbo en paz; a un encuentro para explorar caminos de acercamiento y diálogo con los grupos armados”.

Lo anterior teniendo en cuenta que desde hace 16 meses y medio, las disidencias de las FARC y el ELN adelantan una disputa territorial en la región del Catatumbo que ha dejado más de 100.000 personas desplazadas y centenares de civiles asesinados.

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"En esta reunión vamos a explorar los caminos que nos permitan encontrar un diálogo, un punto de acercamiento entre la disidencia del Frente 33 de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, que hoy en día están en una confrontación que ha ocasionado desplazamientos, confinamientos, muertes, subdesarrollo, situación que debemos entre todos buscar que se pueda resolver", dijo Villamizar.

Resaltó el mandatario regional que la población catatumbera “quiere poder poner a producir la tierra en cultivos lícitos, la gente quiere que los niños puedan ir a estudiar, a practicar el deporte, la cultura, a utilizar sanamente el tiempo libre, a no ser reclutados por los grupos guerrilleros”.

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Tras lo anterior, Villamizar está haciendo un llamado a a todos los sectores sociales que comparten el anhelo de un Catatumbo en paz, para que se unan a la región que se llevará a cabo el próximo lunes en la Cúpula Chata y donde buscarán “encontrar eco en estos grupos armados al margen de la ley”.

De esta manera la administración departamental buscará que se logre un desescalamiento de la guerra en esta región del país.