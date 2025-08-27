Vacantes SENA en Canadá para colombianos: 60 puestos disponibles y pagan más de $12′000.000

Persona haciendo una búsqueda en internet sobre Trabajo en el exterior (Getty Images)

El Servicio Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA por medio de su Agencia Pública de Empleo ofrece varias convocatorias laborales para trabajar en el exterior.

Es por esto que en articulación con la empresa GAL AeroStaff, el SENA abrió una convocatoria que tiene 60 puestos disponibles como ensambladores de aeronaves y que contempla un salario mensual bruto de 4.419 dólares canadienses, equivalente a aproximadamente $13.371.894 pesos.

¿Cuáles son los requisitos para la vacante?

Inicialmente deben tener el pasaporte o estar realizando el trámite. Debe tener una educación mínima como técnico o tecnólogo en industria aeroespacial y tener licencia TMA. Debe contar con una experiencia mínima de 5 años (60 meses) Tener nivel de inglés B1+ tanto para escucha, escrito, lectura y expresión oral.

¿Qué condiciones laborales tendría si es seleccionado?

Tipo de contrato: Temporal. (Según las leyes migratorias).

Temporal. (Según las leyes migratorias). Duración del contrato: Superior a un año.

Superior a un año. Salario: El salario es de 4,419 CAD bruto mensuales, lo que equivale aproximadamente a $13,371,894 COP bruto mensuales.

El salario es de 4,419 CAD bruto mensuales, lo que equivale aproximadamente a $13,371,894 COP bruto mensuales. Jornada laboral: Completa.

Completa. Horario de trabajo: 40 horas semanales.

40 horas semanales. Lugar de ejecución de las vacantes: Mississagua, ciudad al oeste de Toronto, en Ontario, Canadá.

En cuanto a las prestaciones sociales, los seleccionados tendrán plan dental, cobertura médica ampliada, incapacidad a largo plazo y seguro de vida.

Beneficios para los aspirantes

La empresa cubrirá el cose de los dos primeros meses de alojamiento tras su llegada a Canadá. Luego de este tiempo, el costo del mismo será deducido de su salario hasta que encuentre su propio alojamiento.

Además, cubrirá el costo de los vuelos de Colombia a Canadá y de Canadá a Colombia si usted es despedido por causas ajenas a su voluntad.

si usted es despedido por causas ajenas a su voluntad. Al llegar a Canadá contará con transporte de su casa al trabajo durante los dos primeros meses.

Todos los gastos de visado son cubiertos y reembolsados por GAL AeroStaff.

La empresa le proporcionará 150$ en efectivo para cubrir la compra de calzado de seguridad con puntera de acero.

¿Cómo puede aplicar a la convocatoria?

Debe tener en cuenta que debe cumplir al 100% con el perfil solicitado por la empresa. Debe registrar su hoja de vida en la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo SENA (https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx) y postularse a la vacante de su interés. Si el perfil cumple con los requisitos, el candidato será preseleccionado. En caso de que el proceso de selección se realice de forma presencial, deberá asumir los costos de desplazamiento a la ciudad determinada. Si se realiza de forma virtual, será contactado por la empresa para verificación del perfil y citación a entrevista. El candidato deberá asistir a la entrevista en el mes indicado por la empresa, por lo que se deberá tener disponibilidad para conectarse en la fecha y hora indicada.

Finalmente, tenga en cuenta que la convocatoria inició el 6 de agosto y cerrará el próximo 19 de septiembre o antes si se cumple el número de hojas de vida requeridas.

Lea también: SENA abre inscripciones para programas presenciales: conozca aquí fechas clave y cómo inscribirse