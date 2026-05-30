Desmantelan complejo cocalero en Cúcuta, con cerca de un millón de dosis de cocaína. / Foto: Ejército Nacional.

Norte de Santander

Tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Policía Nacional, ubicaron en la vereda La Pedregosa de Cúcuta, Norte de Santander, un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, que pertenecería al ELN.

Según el reporte entregado por las autoridades, en el lugar fue hallada cerca de una tonelada de cocaína, avaluada en 6.900 millones de pesos. Además, este narcótico tendría como destino países de Norteamérica y Europa.

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Las autoridades destruyeron de forma controlada este complejo cocalero destinado para la producción de sustancias ilícitas, donde fueron incautados 920 kilogramos de clorhidrato de cocaína, lo que equivale a 920.000 dosis de droga.

Esta infraestructura rudimentaria, al parecer perteneciente al ELN, estaba compuesta por siete estructuras. En el lugar se hallaron 400 galones de cocaína en suspensión, 110 kilogramos de sustancias sólidas y 1.378 galones de insumos líquidos.

Según las autoridades “este complejo cocalero tenía una capacidad de producción mensual de tres toneladas de droga, la cual era sacada del país a través del golfo de Maracaibo, en Venezuela, atravesando las islas del Caribe, con destino a Norteamérica y Europa”.