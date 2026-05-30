Un menor de edad y tres integrantes del GAO-r E33 se entregaron voluntariamente en el Catatumbo

Un menor de edad y tres hombres, integrantes del GAO-r E33, se entregaron voluntariamente . / Foto: Ejército Nacional.

Catatumbo

El Ejército Nacional dio a conocer que en las últimas horas, en medio de operaciones adelantadas en la región del Catatumbo, lograron la recuperación de un menor de edad y la entrega voluntaria de tres hombres que estaban conformando las filas de las disidencias del Frente 33 de las FARC.

"En desarrollo de operaciones militares en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano lograron la presentación voluntaria de tres personas y la recuperación de un menor de edad, quienes manifestaron haber integrado el grupo armado organizado residual estructura 33″, dijo el Coronel Wendell Fernández Porras, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano.

De acuerdo a las autoridades, los adultos habían sido engañados con falsas promesas de trabajo en el Catatumbo.

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“Estas personas habrían sido captadas mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales”.

Además, se pudo conocer que el menor de edad habría sido víctima de reclutamiento forzado en zona de frontera. “El menor de edad de nacionalidad venezolana, al parecer, fue víctima de reclutamiento en el municipio de Tibú”.

El comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano hizo un llamado a la ciudadanía para que, antes de aceptar cualquier oferta laboral, verifiquen la procedencia de la misma.

Los hechos se registraron en la Base Militar Orú, ubicada en la vereda Tres Aguas, municipio de El Tarra, Norte de Santander, donde estas personas llegaron de manera voluntaria manifestando su intención de abandonar las filas de esta estructura armada ilegal y acogerse a la legalidad.