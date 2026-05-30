En libertad adulto mayor que había sido secuestrado en la región del Catatumbo

Catatumbo

Cerca de dos meses permaneció en cautiverio el ocañero Jesús Emiro Vergel González, padre del ex gerente de Invias en Norte de Santander Jesús Vergel, quien fue secuestrado a inicios del mes de abril entre los municipios de Aguachica y San Martin en el departamento del Cesar.

El hombre de 70 años logró recuperar su libertad en las últimas horas, posteriormente fue atendido por personal médico, quien verificó su estado actual de salud.

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El secuestro de Vergel Gonzáles se presentó en el sector conocido como El Platanal. El vehículo en el que se movilizaba el día que fue raptado, apareció horas más tarde incinerado en el corregimiento Besotes.

“Celebramos esta libertad con esperanza” expresó Fredy Arengas, líder de Ocaña, quien agregó además que “seguimos esperando el regreso de seis personas que aún permanecen secuestradas, para que pronto puedan reencontrarse con sus familiares”.