Norte de Santander se prepara para la Segunda Feria Laboral

Cúcuta

El próximo miércoles 27 de agosto, la gobernación de Norte de Santander llevará a cabo la Segunda Feria Laboral, Empleo para la Paz y la Inclusión. Espacio donde se ofertarán diferentes empleos, tanto técnicos, como tecnológicos y profesionales.

“En esta oportunidad, son cerca de 3.019 vacantes disponibles para todos los nortesantandereanos con grandes aliados. Nuestras agencias públicas de empleo de la región tienen más de 800 vacantes, pero tenemos también un gran aliado nacional que es Magneto Empleos, con más de 1.719 vacantes que tienen 41 empresas que van a estar recibiendo de manera directa las hojas de vida y generar este espacio de conexión laboral, apostándole al empleo digno y decente en nuestra región”, dijo Olger López, secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander.

Indicó que la jornada se desarrollará el próximo miércoles, pero lo planeado es que las personas que estén interesadas, se inscriban previamente, a través de la página web de la gobernación de Norte de Santander.

“Allí diligencian sus datos personales, carga su hoja de vida y automáticamente le genera un código para que al momento de participar el próximo 27 de agosto, no tengan que hacer la cola, si no que pasa directamente a ser atendido por nuestras agencias públicas, por la agencia de Magneto Empleo y por las más de 41 empresas que van a estar con nosotros” indicó el funcionario público.