Venezuela presentó convocatoria para enfrentar a Colombia en Eliminatorias: Hay jugadores del FPC

Listas las dos convocatorias de los rivales que enfrentará Colombia en los últimos dos juegos de la Eliminatoria al Mundial. El pasado lunes 25 de agosto, Bolivia dio a conocer sus 28 citados para el duelo en Barranquilla del próximo jueves 4 de septiembre. Este miércoles fue la Selección de Venezuela la que presentó su nómina de 32 jugadores para el encuentro en Maturín el 9 de septiembre.

El entrenador, Fernando Batista, tiene la ilusión de llevar a la Vinotinto al primer Mundial en la historia del país. Pero no la tendrá nada fácil para avanzar de manera directa, pues se ubica en séptimo puesto (repechaje) y primero enfrentará a Argentina en el Estadio Monumental y luego cerrará de local contra Colombia.

Los 32 convocados de Venezuela

Batista presentó una amplia lista, en la que destaca la presencia de cuatro jugadores que hacen parte del fútbol colombiano, como el portero de Águilas Doradas, Wuilker Faríñez; el defensa Carlos Vivas, de La Equidad; y los volantes Leonardo Flores, de Atlético Bucaramanga y Jhon Murillo de América de Cali.

Por su parte, resaltan los llamados de hombres clave en este proceso de Batista, como el caso de Yeferson Soteldo, Salomón Rondón, Josef Martínez, Jefferson Savarino, entre otros.

Arqueros: Rafael Romo (U. Católica - ECU), Wuilker Fariñez (Águilas Doradas-COL), Alain Baroja (Club Always Ready - BOL), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira).

Defensores: Jon Aramburu - (Real Sociedad - ESP), Alexander González (Emelec - ECU), Nahuel Ferraresi, (São Paulo - BRA), Josua Mejías (Debreceni Vasutas - HUN), Jhon Chancellor (U. Católica - ECU), Wilker Ángel, (Juventude - BRA), Christian Makoun - PFC Levski Sofia (BUL), Carlos Vivas (La Equidad - COL), Miguel Navarro (Talleres - ARG), Ronald Hernández (Atlanta United - USA)

Mediocampistas: Carlos Faya (Deportivo La Guaira), José Martínez (Corinthians - BRA), Tomás Rincón (Santos - BRA), Cristian Cásseres (Toulouse - FRA), Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga - COL), Daniel Pereira (Austin FC - USA), Jorge Yriarte (Slask Wroclaw - POL), Eduard Bello (U. Católica - CHI), David Martínez (Los Angeles - USA), Jefferson Savarino (Botafogo - BRA), Telasco Segovia (Inter Miami - USA), Yeferson Soteldo (Fluminense - BRA), Gleiker Mendoza (Kgybas - UCR), Jhon Murillo (América de Cali - COL), Matías Lacava (Ulsan - JPN)

Delanteros: Salomón Rondón (Real Oviedo - ESP), Kevin Kelsy (Portland Timbers - USA), Josef Martínez (SJ Earthquakes - USA).