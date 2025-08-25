Selección Colombia ¿Cuándo saldría la convocatoria para últimos partidos de Eliminatoria al Mundial?

La Selección Colombia volverá a reunirse para cumplir con el objetivo planteado de clasificar al Mundial 2026. Si bien el camino inició de buena manera, desde la Copa América ha habido un bajón que no ha permitido conseguir resultados para haber sentenciado el boleto a la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo nacional llega a los juegos 17 y 18 de las Eliminatorias en el sexto puesto con 22 unidades. Un empate ante Bolivia, en el Metropolitano de Barranquilla el jueves 4 de septiembre, lo asegura en el repechaje del Mundial, mientras que el triunfo le garantiza la clasificación sin tener que esperar hasta el último duelo en Maturín frente a Venezuela.

¿Cuándo saldría la convocatoria para enfrentar a Bolivia y Venezuela?

La última vez que se reunió la Tricolor fue a principios de junio para afrontar los duelos ante Perú en Barranquilla y Argentina en Buenos Aires. Ambos encuentros terminaron en empates: 0-0 ante los Incas y 1-1 con la Albiceleste.

Para esa doble fecha, Néstor Lorenzo convocó inicialmente a 26 jugadores. No obstante, tuvo que hacer variantes ante las lesiones de Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba.

Para medirse a Bolivia y Venezuela, se estima que la convocatoria se dé a conocer por parte de la Selección Colombia entre el jueves 28 de agosto y el viernes 29 de agosto. Lorenzo, como suele ser costumbre, informa de sus citados una semana antes al primer duelo, en este caso pactado para el jueves 4 de septiembre en el Metropolitano.

Algunos de los jugadores tendrán acción entre semana, como el caso de Richard Ríos y Jhon Durán, que se miden entre sí el miércoles 27 de agosto por Champions League. Por su parte, Jhon Arias tiene acción por Copa de la Liga de Inglaterra, mientras que Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, con Crystal Palace en la Conference League el jueves 28 de agosto, entre otros.

Habrá que esperar las novedades para esta lista, en la que hay hombres bloqueados como Kevin Serna y, en general, más de 50 opciones para el cuerpo técnico. Por su parte, para el primer juego, no estarán disponibles Daniel Muñoz y Kevin Castaño, que están suspendidos por acumulación de tarjetas.