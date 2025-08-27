Gobierno Nacional entregó dotación tecnológica a la IU Digital de Antioquia

Medellín

La Institución Universitaria Digital de Antioquia recibió la primera dotación tecnológica, bibliográfica y de mobiliario por parte del Ministerio de Educación Nacional y la Presidencia de la República, a través de FINDETER, con una inversión que supera los 10 mil millones de pesos.

La entrega proyecta consolidar a la IU Digital como un Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo Educativo, no solo para Antioquia sino también para el país y el mundo. Entre los equipos entregados se destacan Apple Vision Pro, gafas de realidad virtual, estaciones de trabajo para diseño 3D, hologramas, pantallas interactivas, proyectores de video mapping, Sand Box, mobiliario especializado y una amplia colección bibliográfica, elementos que transformarán la experiencia de aprendizaje, la investigación y el bienestar de la comunidad universitaria.

La inversión representa para el Ministerio de Educación una apuesta por cerrar brechas educativas y llevar la innovación a los territorios, bajo el modelo de Digitalidad Próxima, una estrategia que combina el uso de la tecnología con la cercanía en la vida de los estudiantes.

“Solo un dato, en el 2001 recibía la IU Digital 3.100 millones de pesos y hoy está recibiendo 51.600 millones de pesos por transferencias del gobierno central específicamente para esto, para que la universidad pública tenga espacios dignos para el conocimiento y llevar el derecho a los rincones más apartados no solamente en Antioquia sino en el país”, expreso Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación.

Impacto de la dotación a la IU Digital de Antioquia

Con esta dotación, cuatro espacios estratégicos de la institución se verán fortalecidos:

El Laboratorio de Inmersión.

LILA: Laboratorio de Innovación, Lectura y Aprendizaje.

La infraestructura tecnológica general.

El espacio de bienestar CALMA, enfocado en la salud mental y el desarrollo integral.

“Toda esta tecnología que hoy llega a la IU Digital de Antioquia va a impactar el territorio, va a llegar a nuestros estudiantes y va a decirle si a las oportunidades. Esta dotación fundamentalmente está en un salón de inmersión de educación digital y la posibilidad de tener acceso a lo último en tecnología“, señaló Jasson de la Rosa Isaza, rector de la IU Digital de Antioquia.

Con estos entornos, MinEducación y la IU Digital de Antioquia buscan elevar los estándares de calidad académica y promover un proceso educativo centrado en las personas, los territorios y las habilidades para la vida, garantizando que los estudiantes no solo se formen como profesionales, sino también como ciudadanos capaces de transformar su realidad.