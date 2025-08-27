Jóvenes se suben a obra del metro en Bogotá; Empresa Metro rechaza el hecho y anuncia más controles
Un video en el que dos jóvenes caminan sobre la viga lanzadora de la Línea 1 del metro, en la avenida Caracas con calle 28, generó preocupación en redes sociales.
Colombia
Un video que se hizo viral en redes sociales mostró a dos jóvenes ingresando sin autorización a una de las obras del Metro de Bogotá y caminando sobre la viga lanzadora, una de las estructuras más visibles del proyecto, ubicada en la avenida Caracas con calle 28.
En las imágenes se observa a los jóvenes sin ningún elemento de protección, exponiéndose a un grave accidente y poniendo en riesgo tanto sus vidas como la de los trabajadores en la zona.
Rechazo de la Empresa Metro
A través de un comunicado, la Empresa Metro de Bogotá se pronunció frente al hecho:
“Rechazamos el hecho reciente en el que un par de jóvenes, para lograr mayor visualización en redes sociales, se grabó caminando sobre la viga lanzadora de la Línea 1 del Metro de Bogotá, ubicada en la avenida Caracas con calle 28, sin portar elementos de protección, poniendo en riesgo sus vidas y violando la seguridad de este frente de obra”.
Más seguridad en los frentes de obra
La entidad también anunció que ya se tomaron medidas con el concesionario encargado del proyecto:
- Se solicitó a Metro Línea 1 reforzar los controles de acceso.
- Se pidió extremar las medidas de seguridad en todos los frentes de obra.
- El objetivo es evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.