Jóvenes se suben a obra del metro en Bogotá; Empresa Metro rechaza el hecho y anuncia más controles

Colombia

Un video que se hizo viral en redes sociales mostró a dos jóvenes ingresando sin autorización a una de las obras del Metro de Bogotá y caminando sobre la viga lanzadora, una de las estructuras más visibles del proyecto, ubicada en la avenida Caracas con calle 28.

En las imágenes se observa a los jóvenes sin ningún elemento de protección, exponiéndose a un grave accidente y poniendo en riesgo tanto sus vidas como la de los trabajadores en la zona.

#BOGOTÁ | Tras el video viral en el que dos jóvenes se suben sin protección a la viga lanzadora de la Línea 1 del metro, en la avenida Caracas con calle 28, la Empresa Metro rechazó lo ocurrido y pidió al concesionario reforzar la seguridad en los frentes de obra para evitar… pic.twitter.com/uR26Y6Dp2j — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 27, 2025

Rechazo de la Empresa Metro

A través de un comunicado, la Empresa Metro de Bogotá se pronunció frente al hecho:

“Rechazamos el hecho reciente en el que un par de jóvenes, para lograr mayor visualización en redes sociales, se grabó caminando sobre la viga lanzadora de la Línea 1 del Metro de Bogotá, ubicada en la avenida Caracas con calle 28, sin portar elementos de protección, poniendo en riesgo sus vidas y violando la seguridad de este frente de obra”.

Más seguridad en los frentes de obra

La entidad también anunció que ya se tomaron medidas con el concesionario encargado del proyecto: