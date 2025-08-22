Concejo de Bogotá nombraría una calle y estación del metro en honor a Miguel Uribe ¿Dónde serían?

Bogotá

La iniciativa es de autoría de la concejal Sandra Forero Ramírez junto a los integrantes de su bancada del Centro Democrático. La concejal sostuvo que como sociedad se debe reconocer el papel de los líderes políticos que trabajan por el país y que el perdón y la paz son caminos posibles aun en medio de las dificultades.

Así las cosas y después de superar en su momento una recusación, la iniciativa avanzó tras ser aprobada este jueves 21 de agosto en la Comisión de Gobierno con ponencia de los concejales Samir Bedoya Piraquive (MIRA), Andrés Barrios (Centro Democrático) y Jesús Araque Mejía (Nuevo Liberalismo).

Estos serían los actos de memoria en honor a Miguel Uribe en Bogotá

El proyecto contempla varios actos de reconocimiento, entre ellos: Instalación de un monumento en el Cementerio Central, designación de la Avenida Calle 34 con su nombre, nombramiento de una sede educativa del Distrito en su honor, designación de una estación de la red de metro en futuros desarrollos urbanísticos y el renombramiento del Parque El Golfito.

Las intervenciones de los concejales subrayaron la importancia de la memoria histórica como herramienta para la reconciliación y para garantizar que hechos de violencia no se repitan.