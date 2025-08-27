Jose Mourinho lanza durísima crítica contra Jhon Durán, tras eliminación del Fenerbahce de Champions

Fenerbahce quedó eliminado en la fase previa a la Champions League. El equipo de Jose Mourinho no pudo imponerse sobre el Benfica de Richard Ríos y terminó perdiendo con un solitario tanto de Kerem Aktürkoğlu.

MS | Benfica 1-0 Fenerbahçe pic.twitter.com/BfyC47fzjo — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2025

A pesar de la importante inversión realizada para la temporada 2025-26, en la que se incluye la cesión de Jhon Jader Durán desde Al-Nassr, el cuadro turco fue incapaz de sacar diferencias en la ida, cuando ofició como local, y se le notó completamente inferior en territorio portugués.

Aunque el marcador final fue de 0-1, Benfica se pudo haber clasificado de manera más extensa, de haberse convalidado las anotaciones de Vangelis Pavlidis y Leandro Barreiro. Ambas acciones fueron anuladas por el VAR.

Jose Mourinho lanza durísima crítica contra Jhon Durán

En la conferencia de prensa posterior al partido de Champions League, se le preguntó a Jose Mourinho si fue un acierto haber dejado a Jhon Jader Durán para el segundo tiempo, entregándole así la titularidad a Anderson Talisca, quien terminó siendo expulsado.

Frente a esto, ‘Mou’ criticó tajantemente a Durán al aseverar que no está en óptimas condiciones físicas y, en dicho sentido, entrenarse de manera diferente a la de sus demás compañeros: “Jhon no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos. Talisca es un jugador con una personalidad diferente, juega mejor”.

No es la primera vez que el colombiano recibe críticas en territorio turco. Desde su llegada tardía a la pretemporada hasta el fuerte cruce de un directivo diciéndole que “era un problema” para el club. Incluso, el mismo Mourinho había dicho a principios de mes que el joven delantero estaba mal físicamente.

José Mourinho y Jhon Durán reunidos en el hotel de concentración del Fenerbahce, en Algarve, Portugal / Fenerbahce Ampliar

En cuanto al balance del partido, Mourinho reconoció que el Benfica de Richard Ríos fue mejor en el primer tiempo y eso le bastó para llevarse la victoria. Asimismo, enfatizó en la lesión de Semedo y la roja de Talisca: “Afectaron nuestro partido, sin decir que esa sea la razón de la derrota. En los dos partidos, la diferencia fue de un gol”.

Finalmente, el portugués mencionó que “necesitamos prepararnos para la Europa League”, debido a que “podemos llegar hasta la final”. Adicionalmente, dijo que en el torneo local es necesario recuperar la hegemonía perdida en los últimos años por cuenta del Galatasaray.