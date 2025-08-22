Fiscalía pidió cárcel para cinco presuntos miembros del Clan del Golfo capturados en Risaralda

Se llevaron a cabo las audiencias de control de garantías en contra de seis personas capturadas por, al parecer, pertenecer al grupo delincuencial Clan del Golfo, las cuales operaban en la línea del tráfico de estupefacientes en Mistrató Pueblo Rico y Guática.

En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía 32 seccional de Belén de Umbría señaló que según lo investigado, el Clan del Golfo llegaría al departamento de Risaralda desde Antioquía para el mes de enero con la finalidad de controlar la venta de droga en municipios del occidente, señalando que varias capturas que se realizaron en los primeros seis meses del año de miembros del Clan del Golfo da cuenta de esta incursión.

A estas seis personas la Fiscalía les imputó el delito de Concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y tráfico de estupefacientes; a Juan de Dios Hernández, alias ‘el Mono’, también le imputó los delitos de tentativa de homicidio, uso de menores para la comisión de delitos, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

A Cristián Ríos, también le imputaron los delitos de tentativa de homicidio y tráfico de estupefacientes.

Según la Fiscalía, en la investigación, establecieron que, estas personas, marcaban los empaques de la droga con un sticker en forma de dibujo animado para reconocer la droga que vendían y así controlar los diferentes expendios donde vendían, marihuana, tucibí, cocaína y perico.

Solo uno de los detenidos aceptó los cargos, se trata de Jhon Eduar Montaño Vélez, a quien la Fiscalía solo le imputó el delito de Concierto para Delinquir Agravado.

Además para cinco de los seis detenidos el fiscal solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario.

En medio de la audiencia la Fiscalía dio a conocer el interrogatorio de un integrante de esta estructura delincuencial que narró como fue la llegada del Clan del Golfo a Risaralda

Ministro celebró la captura de estas personas

En su cuenta de x, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que este fue un duro golpe al cartel del Clan del Golfo:

La ofensiva se desarrolló en Belén de Umbría, Mistrató y Dosquebradas, Risaralda y entre los capturados: alias ‘Camilo’, ‘Mamita’, ‘Menta’, ‘Pájaro’, ‘Pepón’, ‘La Diabla’ y ‘Angy’. En flagrancia cayó ‘Felipe Úsuga’, a quien la Fiscalía no le solicitó medida de aseguramiento y fue dejado en libertad.

Se incautaron armas, municiones y material de intendencia con el que pretendían fortalecer sus economías ilícitas y ejercer violencia contra la población.