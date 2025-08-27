Hoy América de Cali VS. Bucaramanga por la Copa Colombia 2025

América de Cali se enfrenta hoy ante Bucaramanga en el partido de ida en los octavos de final de la Copa Colombia. El encuentro está programado a las 6:30 p.m. en el Estadio Américo Montanini de la ciudad bonita. El partido de vuelta será en el Pascual Guerrero a puerta cerrada el próximo martes 2 de septiembre. De esta llave clasifica un equipo para seguir en competencia.

Para este partido el técnico Gabriel Raimondi del banquillo ‘escarlata’ no convocó a Jorge Soto, ni Luis Ramos; pero si van Joel Graterol y Santiago Silva. De resto su nómina va con normalidad con:

Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera, reaparece Mateo Castillo, Jean Pestaña, Omar Bertel, Yerson Cándelo, Rafael Carrascal, Jose Cavadia, Joel Romero, Cristian Barrios, Jhon Murillo, Rodrigo Holgado y Jojan Garcés, entre otros.

📋 Los convocados por el profesor Gabriel Raimondi para visitar mañana a Atlético Bucaramanga en el Américo Montanini. ⚽ pic.twitter.com/27lQDVt3DM — América de Cali (@AmericadeCali) August 27, 2025

A propósito de este reto, Yosen Escobar da sus conceptos de cómo está el equipo y lo que se va a hacer a la Ciudad Bonita.

“Bueno, es un equipo muy difícil. Bucaramanga siempre es un equipo que juega bien, que siempre tiene muy clara su idea. Y bueno, trabajamos, trabajamos y vimos mucho video para poder revertir eso. La clave va a ser, que es una llave que tiene 180 minutos, lo cerramos en casa y bueno, ir a buscar un buen resultado, sobre todo vamos a ir a ganar y bueno, hacer las cosas bien”.