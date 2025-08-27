Cali

Hoy América de Cali VS. Bucaramanga por la Copa Colombia 2025

Son dos los equipos vallecaucanos en octavos de final de la Copa, América de Cali y Atlético FC

Foto: @AmericadeCali

Foto: @AmericadeCali

Leslie Mariana Salazar

América de Cali se enfrenta hoy ante Bucaramanga en el partido de ida en los octavos de final de la Copa Colombia. El encuentro está programado a las 6:30 p.m. en el Estadio Américo Montanini de la ciudad bonita. El partido de vuelta será en el Pascual Guerrero a puerta cerrada el próximo martes 2 de septiembre. De esta llave clasifica un equipo para seguir en competencia.

Para este partido el técnico Gabriel Raimondi del banquillo ‘escarlata’ no convocó a Jorge Soto, ni Luis Ramos; pero si van Joel Graterol y Santiago Silva. De resto su nómina va con normalidad con:

Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera, reaparece Mateo Castillo, Jean Pestaña, Omar Bertel, Yerson Cándelo, Rafael Carrascal, Jose Cavadia, Joel Romero, Cristian Barrios, Jhon Murillo, Rodrigo Holgado y Jojan Garcés, entre otros.

A propósito de este reto, Yosen Escobar da sus conceptos de cómo está el equipo y lo que se va a hacer a la Ciudad Bonita.

“Bueno, es un equipo muy difícil. Bucaramanga siempre es un equipo que juega bien, que siempre tiene muy clara su idea. Y bueno, trabajamos, trabajamos y vimos mucho video para poder revertir eso. La clave va a ser, que es una llave que tiene 180 minutos, lo cerramos en casa y bueno, ir a buscar un buen resultado, sobre todo vamos a ir a ganar y bueno, hacer las cosas bien”.

