En gravísima situación de salud permanecen en UCI dos mujeres heridas en el atentado a la Base Área

En el diagnóstico de daños por el atentado en Cali, se estableció que en seis meses se podría superar las afectaciones.

Luego del atentado terrorista cometido por las disidencias de las Farc el pasado 21 de agosto en inmediaciones de la Base Aérea “Marco Fidel Suaréz”, al oriente de Cali, que dejó seis personas muertas, se avanzan en el plan de recuperación entre la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y el sector privado.

En el diagnóstico de los daños se estima que la afectación podrá superarse en un plazo de seis meses.

“Por ejemplo, el censo ya está listo: el de las víctimas, el de infraestructuras, el de las casas destruidas, de las que requieren recuperación y también de la atención en salud psicosocial que necesita la población”, explicó la gobernadora encargada del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes.

La mandataria advirtió que se continúa a la espera de la respuesta de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien es la primera responsable en la atención de la emergencia por este atentado.

Hasta el momento, 40 de los lesionados han sido dados de alta, dos permanecen en UCI y los demás se encuentran estables. Paralelamente, se ejecutan acciones para apoyar a las familias damnificadas.

La gobernadora del Valle encargada, reitero el llamado para ayudar a los afectados.

“Necesitamos materiales de construcción a través de Camacol, y más importante aún, dinero líquido. Cualquier peso que usted pueda aportar a esa Vaki será bienvenido. No tienen que ser grandes cifras, lo que cada quien desde su compasión y solidaridad pueda aportar, es muy importante”, dijo Lesmes

La mandataria destacó que los gremios económicos lideran una Vaki para recaudar recursos en efectivo, mientras que seis centros comerciales de la ciudad tienen habilitados puntos de acopio de alimentos y elementos esenciales.

“Juntos trataremos de recuperar la esperanza, la seguridad y el desarrollo de esta región”, puntualizó Lesmes.

Quienes deseen sumarse a esta campaña lo pueden hacer ingresando al siguiente enlace: https://vaki.co/es/vaki/cali-y-el-valle-lo-valen.

De otra parte, un Centro de Escucha y Acompañamiento Psicosocial para las víctimas del atentado en inmediaciones de la Escuela ‘Marco Fidel Suárez, se pondrá al servicio a partir de este miércoles 27 de agosto hasta el sábado 30 de agosto a las 9am y 2pm.

Por su parte la Alcaldía de Cali adelantó una caracterización detallada de las afectaciones.

Este proceso, realizado junto con el gremio Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol Valle, permitió identificar daños en 152 viviendas, negocios, bodegas y hoteles, estableciendo rutas de atención para la recuperación económica y social de este sector.

El gobierno caleño habilitó puntos de acopio en centros comerciales de la ciudad, en alianza con Acecolombia, Asociación de Centros Comerciales de Colombia, para la recolección de alimentos, ropa y kits de aseo.