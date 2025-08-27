Estas son las razones para que JEP abriera un desacato contra la alcaldesa de Suan, Atlántico

Bogotá

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz abrió incidente de desacato contra la alcaldesa de Suan, Atlántico, Karolay Calvo.

Las razones para esta medida son porque la mandataria incumplió con la implementación de la Ruta de Memoria en el marco de la medida de protección sobre el Canal del Dique.

La JEP encontró que los informes enviados por la alcaldesa de Suan, Atlántico, Karolay Calvo no contienen un cronograma de cumplimiento, no evidencian concertación plena con la Ruta del Cimarronaje, no incluyen un plan de sostenibilidad del monumento conmemorativo. Además, la alcaldía se ha ausentado de manera injustificada a tres Mesas Técnicas.

Desde la Jurisdicción Especial para la Paz reitera que la centralidad de las víctimas no es simbólica y que las órdenes que se emiten tienen efectos judiciales y se deben cumplir porque este incumplimiento limita la participación de las víctimas.

La funcionaria tiene cinco días hábiles para presentar su defensa porque las acciones ordenadas buscan restituir los derechos vulnerados de las comunidades afrodescendientes y de las víctimas del conflicto.

Recordemos que, ante los reiterados incumplimientos, en junio la Jurisdicción Especial para la Paz reabrió las medidas de protección debido a retrasos en la Ruta de Memoria que fue ordenada a las gobernaciones de Atlántico, Bolívar y Sucre, así como a 20 alcaldías de estos departamentos, involucrados en el proyecto del Canal del Dique.