Consejo de Estado admite tutela contra presidente Petro por obras de mitigación en Canal del Dique

El Consejo de Estado admitió una tutela contra el presidente Gustavo Petro y varios ministros por obras de mitigación en el Canal del Dique.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La razón de la tutela es por el incumplimiento a un cabildo abierto que la comunidad del sur del Atlántico invitó al Gobierno nacional, el pasado 27 de mayo. Esto es a pesar de que la Presidencia informó, días después, que todas las entidades convocadas habían sido notificadas en debida forma. El evento había sido programado para el 7 de junio.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales fue la única entidad que confirmó su presencia, pero la comunidad dio a conocer que se debía contar con la presencia de las demás entidades y el presidente de la República.

Los puntos críticos del Dique

Además, alertaron que el Canal del Dique cuenta con 19 puntos críticos provocando un riesgo altísimo de registrarse una nueva ruptura.

“El Gobierno nacional nos respondió que iba a llevar al Ministerio de Ambiente, pero históricamente ellos siempre han evadido todo, no vienen a la zona, no dan el debate con las comunidades”, señaló Uriel Ávila, líder del sur del Atlántico y uno de los que interpuso la tutela.

Ávila indicó que, en dicho cabildo abierto, se iba a poner de presente los riesgos que hay con el Canal Del Dique y la situación crítica que enfrenta los habitantes del sur del Atlántico.

Por otra parte, sostuvo que el riesgo sigue latente y que desde hace varios días el nivel del Canal del Dique se mantiene.

“Nos preocupa que desde el 13 de agosto, el Dique se ha mantenido, otra vez se paralizó, quiere comenzar a subir, y no aguantamos que comienzan a subir los niveles”, concluyó.