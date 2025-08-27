El pueblo de Santander donde montaron un peaje que todos pagan. ¿Cuál?

Bucaramanga

Resulta común que en Colombia haya críticas con relación a la gran cantidad de peajes ubicados en carreteras nacionales. Aparte de que hay varios en un trayecto de pocos kilómetros como ocurre entre Bucaramanga y Barbosa, en el departamento de Santander.

En este tramo hay 4 casetas lo cual contrasta con el estado de la calzada: estrecha; sin carriles de adelantamiento y llena de huecos según los alcaldes de los municipios de las provincias Guanentina, Comunera y de Vélez.

Así sucede en todo el país. Por eso, resulta paradójico que en un municipio de Santander haya sido la misma comunidad la que se organizó para montar una caseta de recaudo que les permite captar recursos para el mantenimiento de la carretera de acceso.

El peaje no está autorizado por ninguna autoridad; el Instituto Nacional de Vías, Invías no cuenta esta caseta dentro del listado de las que se ubican en centenares de puntos en Colombia. Es enteramente una iniciativa ciudadana que sorprende a los turistas que llegan a este pueblo con “clima seda”.

¿Dónde está el peaje?

Esa caseta de recaudo está localizado cerca del puente Guillermo Gómez en la vía que va de Bucaramanga a Zapatoca. Jesús Antonio Acevedo, alcalde de este municipio habló de lo positivo que resulta el peaje.

Asegura que si no fuera por la contribución voluntaria que pagan los conductores la vía sería un desastre.

Néstor Javier Prada, concejal y coordinador del comité que maneja el peaje también defiende la iniciativa; asegura que muchas instancias del municipio decidieron que había que pedir una contribución a los miles de turistas que llegan al municipio.

El objetivo común era mantener la carretera en un estado aceptable. Para tal fin constituyeron una estructura en 2004. Durante los primeros años se cobraron $2.000. Hace poco, la tarifa se incrementó a $5.000, pero el concejal deja claro que no obligan al pago.

Comité que maneja el peaje de Zapatoca Ampliar

¿Cómo trabajan?

El concejal asegura que los 5 operarios del peaje tienen todas las prestaciones de ley; el comité que maneja el peaje cuenta con una estructura administrativa que rinde cuentas periódicamente y que da un manejo pulcro a los dineros recaudados.

Incluso asegura que la comunidad y las autoridades de San Vicente de Chucurí están pensando en la posibilidad de instaurar un peaje similar ante las dificultades por el mal estado de la vía de acceso al municipio.