Cierre de fronteras y plan de seguridad en Bucaramanga por partido Atlético vs. América

Bucaramanga

Con estrictas medidas de seguridad y cambios en la movilidad, Bucaramanga se prepara para el encuentro de este miércoles 27 de agosto entre Atlético Bucaramanga y América de Cali en el estadio Américo Montanini.

Para el partido de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay en el Américo Montanini se decidió prohibir el ingreso de hinchas provenientes de Cali y de prendas alusivas al equipo visitante.

El operativo contará con 450 uniformados de la policía nacional, 200 personas de logística, además del apoyo de la Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Dirección de Tránsito y la Unidad de Gestión del Riesgo.

“Desde las 2:00 p. m. se instalará el Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Coliseo Vicente Díaz Romero para coordinar las acciones de seguridad”, confirmó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Bucaramanga.

El partido es a las 6:30 p.m. pero hay cierres viales programados en los alrededores del estadio después del mediodía de este miércoles. Las puertas del estadio abren desde las 2 de la tarde.

La Dirección de Tránsito anunció cierres en la carrera 30 entre calles 14 y 11, sentido sur–norte, y en la calle 15 entre carreras 30 y 32C.

Los vehículos que circulen por la calle 14 en sentido oriente–occidente serán desviados por la carrera 32C hasta la calle 17.

Quienes se dirijan hacia la UIS, Batallón Caldas y barrio Puerto Rico deberán tomar la calle 17, la carrera 29 y subir por la calle 11 para continuar por la carrera 30 hacia el norte.

Las autoridades hicieron un llamado a la afición a llegar con antelación al estadio y a acatar las disposiciones de seguridad y movilidad para garantizar que el clásico transcurra en paz.