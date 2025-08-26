Transmisión de mando de la Tercera División del Ejército: ¿Quién es el nuevo Comandante?

Popayán, Cauca

Se realizó en Popayán la transmisión de mando de la Tercera División del Ejército Nacional, una de las unidades militares más importantes del país que cobija los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, y está conformada por más de 15 mil militares.

De esa División, salió el brigadier general Federico Mejía quien lideró contundentes operaciones contras las disidencias de ‘Iván Mordisco’ como: Perseo, Cordillera, Escudo del Norte y recientemente la Operación Acero con la que las Fuerzas Militares y de Policía ubicaron el depósito más grande de munición y explosivos de ese grupo armado en el Cañón del Micay.

“A todos nuestros soldados de la Tercera División les envío un mensaje de agradecimiento por todo ese trabajo, su sacrificio, toda su entrega y toda su constancia al servicio de los colombianos”, agregó Mejía.

El alto oficial liderará ahora el Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército.

¿Quién es el nuevo Comandante?

En ceremonia realizada en el campo de paradas de la sede de la Tercera División, asumió como nuevo Comandante de esa unidad, el brigadier general Javier Hernando Africano López, con más de 30 años de servicio, experiencia internacional y una amplia trayectoria operacional.

El alto oficial estuvo al frente de la Brigada 18 y la Fuerza de Tarea Quirón en Arauca. Es profesional en Ciencias Militares, con maestrías en Seguridad y Defensa, y estudios en administración de empresas. Ha recibido reconocimientos por su labor en orden público y articulación con la institucionalidad, lo que refuerza las expectativas de su gestión en el suroccidente del país.

El general Luis Emilio Cardozo, Comandante del Ejército y quien hizo presencia en la ceremonia expresó: “Su amplia experiencia será clave para afrontar los desafíos que enfrenta esta región del país, integrada por tres departamentos: Nariño, Cauca y Valle del Cauca”.