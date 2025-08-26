Nariño despide al patrullero Lagos tras sufrir atentado en Antioquia ¿Quién era?

Guaitarilla - Nariño

Tras el ataque ocurrido en la vereda Los Toros de Amalfi, en el Nordeste antioqueño en el que un helicóptero de la Policía Nacional fue atacado con un dron mientras apoyaba labores de erradicación manual de coca, los trece uniformados fallecidos fueron trasladados hasta sus municipios de origen.

Los heridos, de acuerdo con las autoridades fueron trasladados en un operativo aéreo hacia Bogotá para recibir atención médica especializada.

¿Quién era el patrullero Lagos?

Richard Duván Lagos Calvache, un patrullero de Policía que pocos días antes de su muerte había cumplido 29 años, nacido en Guaitarilla, Nariño y creció entre su pueblo natal y el vecino municipio de Imués, ambos municipios ubicados al sur del departamento de Nariño.

Nació el 2 de junio de 1996 en una familia humilde, sin embargo su familia y amigos lo recuerdan como un hombre trabajador y luchador para sacar a los suyos adelante, entre esos su hijo.

En las últimas horas, tras desarrollarse un homenaje a su vida y servicio por parte de la Policía Nacional, su cuerpo fue recibido en la parroquia San Nicolás de Tolentino en Guaitarilla en donde con una solemne eucaristía, sus familiares y amigos del pueblo donde creció le dieron el último adiós.

¿Cómo van las investigaciones de lo ocurrido?

Como presunto autor material de este hecho se responsabiliza a alias ´Leito´ perteneciente al parecer a la Estructura 36 (facción Calarcá) a quien inteligencia militar señala a como responsable de múltiples atentados con explosivos y asesinatos selectivos.

De acuerdo con información de inteligencia, los responsables de accionar este atentado estarían bajo el mando de Gilberto de Jesús Hoyos Zapata, alias “Leito” o “Eléctrico”, el quinto cabecilla de la estructura.

A sus 31 años, y luego de haber estado siete en la organización, las autoridades responsabilizan a Hoyos de haber consolidado una red de control criminal en los municipios de Amalfi, Anorí e Ituango, así como en veredas de Tarazá (Antioquia).