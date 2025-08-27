Dos mujeres llevaban explosivos ocultos en peluches rumbo a Medellín; fueron interceptadas

Pereira

La Policía de Risaralda capturó a dos mujeres, una de 39 años de nacionalidad colombiana y otra de 22 años de nacionalidad extranjera por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

El hecho ocurrió en el sector que conduce la vía Andalucía - Cerritos, donde uniformados realizaron la señal de pare a un bus de servicio público que cubría la ruta Ipiales - Medellín.

Durante la inspección, fueron hallados 7.400 detonadores eléctricos escondidos en dos maletas y en dos peluches.

Al respecto se refirió el coronel John Hernando Téllez Ariza, comandante de Policía de Risaralda.

“El hecho ocurrió en la vía de Andalucía a Cerritos, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte hicieron señal de pare a un bus de servicio público en la ruta Ipiales-Medellín. Durante la inspección, fueron hallados 7,400 detonadores eléctricos ocultos en dos maletas y dos peluches. Desde la Policía de Risaralda se reiteró el compromiso con la seguridad vial y la protección de la ciudadanía”, agregó Ariza.

En otro operativo que la Policía realizó a los vehículos de encomienda incautaron dos rollos de mecha de seguridad con 74 cajas plásticas vacías para detonadores, los cuales tenían destino hacia la ciudad de Medellín.

