Pereira

Dos mujeres llevaban explosivos ocultos en peluches rumbo a Medellín; fueron interceptadas

En medio del registro, se encontraron 7.400 detonadores eléctricos ocultos dentro de dos maletas y dos peluches.

Foto: Policía Nacional

Foto: Policía Nacional

Pereira

La Policía de Risaralda capturó a dos mujeres, una de 39 años de nacionalidad colombiana y otra de 22 años de nacionalidad extranjera por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

El hecho ocurrió en el sector que conduce la vía Andalucía - Cerritos, donde uniformados realizaron la señal de pare a un bus de servicio público que cubría la ruta Ipiales - Medellín.

Lea también: Operación Japón golpea red de microtráfico liderada por Cordillera en Risaralda, capturan cabecilla

Durante la inspección, fueron hallados 7.400 detonadores eléctricos escondidos en dos maletas y en dos peluches.

Al respecto se refirió el coronel John Hernando Téllez Ariza, comandante de Policía de Risaralda.

“El hecho ocurrió en la vía de Andalucía a Cerritos, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte hicieron señal de pare a un bus de servicio público en la ruta Ipiales-Medellín. Durante la inspección, fueron hallados 7,400 detonadores eléctricos ocultos en dos maletas y dos peluches. Desde la Policía de Risaralda se reiteró el compromiso con la seguridad vial y la protección de la ciudadanía”, agregó Ariza.

En otro operativo que la Policía realizó a los vehículos de encomienda incautaron dos rollos de mecha de seguridad con 74 cajas plásticas vacías para detonadores, los cuales tenían destino hacia la ciudad de Medellín.

Le puede interesar: Gobernador de Risaralda pide medidas urgentes para proteger a mandatarios amenazados en Colombia

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad