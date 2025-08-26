Desmontaron valla con mensaje político que generó polémica en Bucaramanga

Valla

La pieza publicitaria que contenía la frase: “¿Será bueno el nuevo alcalde?” y que generó múltiples interpretaciones en los últimos días, causando controversia entre la ciudadanía, ya fue desmontada.

Desde la Secretaría del Interior de Bucaramanga informaron que la valla permaneció instalada durante tres días sin ningún tipo de autorización y que al llegar al lugar este lunes 24 de agosto a hacer la verificación y operativo de desmonte, la valla ya había sido retirada.

Sobre este caso ya iniciaron procesos administrativos para establecer responsabilidades. Manuel Rodríguez abogado y quien interpuso un derecho de petición sobre este particular explicó.

“La publicidad exterior visual en el municipio de Bucaramanga está regulada. La instalación de esos elementos requiere de cumplir con unos requisitos previos que deben cumplirse para efectos de que la Secretaría del Interior autorice la instalación de esa valla en el lugar donde apareció instalada. Lo que queremos saber es quién es el responsable de esa publicidad exterior visual y en la solicitud el responsable de ella debe indicar las características del elemento, la ubicación, las medidas y en particular el contenido del aviso”, señaló.

Rodríguez, agregó que la particularidad en este caso es el contenido político que allí se publicitó.

“Se trata de un aviso con una finalidad política muy clara y partiendo de la base también de que la publicidad, la propaganda electoral está regulada en la normativa y establece unos tiempos dentro de los cuales se puede ejercer esa publicidad, esa es propaganda electoral”.

De acuerdo con la Secretaría del Interior municipal el caso también fue remitido a la Secretaría de Salud por contaminación visual. Y como al parecer tiene un tinte político en tiempos no electorales, desde la Alcaldía informaron que el caso será enviado al Consejo Nacional Electoral.