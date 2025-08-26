Bucaramanga vs. América: Vienen los octavos de Copa Colombia

Bucaramanga recibirá a América de Cali en el partido de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay en el Américo Montanini

La Copa Colombia continúa con los octavos de final que comienzan esta semana y en los que hay varios partidos destacados, entre ellos el que jugarán Atlético Bucaramanga y América de Cali en el estadio Américo Montanini en la ida de la llave.

Para llegar a esta fase del torneo, el equipo de Leonel Álvarez pasó directamente de la fase de grupos en la que enfrentó a Boca Juniors, Boyacá Chicó y Deportes Quindío.

Por su parte, el América jugó los play-offs ante Tigres en una llave que quedó 6 a 0 en el global y que fue la última vez en la que el equipo de Diego Raimondi conoció la victoria.

América ha logrado imponerse en un 39 % de los duelos frente a Bucaramanga, mientras estos apenas han ganado el 29 por ciento, sin embargo, en esta ocasión, los rojos llegan golpeados por un mal momento que los eliminó de la Copa Sudamericana y los tiene abajo en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

Posibles nóminas

Bucaramanga: Aldair Quintana, Aldair Gutiérrez, Diego Chávez, Carlos Henao, Jefferson Mena, José García, Juan Mosquera, Fabián Sambueza, Kevin Londoño, Fabry Castro y Luciano Pons.

DT: Leonel Álvarez

América: Santiago Silva, Yojan Garcés, Bryan Correa, Dylan Borrero, Kéner González, Manuel Caicedo, Luis Paz, Ómar Bertel, Cristian Tovar, Jan Lucumí, Sebastián Navarro.

DT: Diego Raimondi

Fecha, hora y dónde ver

El partido entre Bucaramanga y América se jugará este miércoles 27 de agosto a las 6:30 de la tarde en el Américo Montanini de Biucaramanga.

El partido lo podrá disfrutar en el minuto a minuto de Caracol Radio con todos los detalles de lo que ocurra en el terreno de juego.