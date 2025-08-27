Campaña Petro 2022, CNE y el futuro de las candidaturas para el 2026

En Hora20 el análisis a lo que viene para la campaña Petro Presidente tras la resolución que radicaron dos magistrados del CNE en el que afirman, sí se violaron los topes durante la campaña del 2022 y que hubo financiación irregular. Hablaremos de los efectos, de lo que viene en adelante, del rol de la Fiscalía y de lo que viene en la Comisión de Acusaciones para el caso del presidente Petro. Después, otra campaña, pero la del 2026 que se vive en medio de tensiones en la izquierda por cuenta de las definiciones de las candidaturas.

Lo que dicen los panelistas

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, planteó que la legislación de las campañas está hecha para que no se cumpla, “queda demostrada la capacidad del CNE que apenas terminando el gobierno se conoce una ponencia final sobre una campaña que se desarrolló en 2022 y una investigación que arrancó en el 2023”. Detalló que de este proceso quedan lecciones importante como el punto hasta dónde llegan las campañas en términos de tiempos, “la defensa dice que los recursos de testigos electorales no se deben considerar, eso significa entonces que como hablamos de celebración posterior a la elección, entonces no es gastos, pero los recursos para financiarlos se recogen en campaña”.

Frente a la campaña del 2026, dijo que es importante resaltar el proceso de partido que se está haciendo en el Centro Democrático y Pacto Histórico para elegir candidato, “no toman decisiones de manera horizontal y se tiene en cuenta simpatizantes, eso se felicita porque es diferente”. Sin embargo, dijo que en casos como el del Pacto no está todo definido, por cuenta de la unificación del partido y lo que pueda pasar con la consulta de octubre y la forma en la que pueda comprometer la candidatura de izquierda a futuro y lo que ocurra con el frente amplio de marzo.

Le puede interesar: Estos son los detalles de la ponencia del CNE en contra de la campaña Petro presidente

Fabio Humar, abogado, profesor universitario, especialista en derecho administrativo, penal y constitucional, resaltó que lo ocurrido con la campaña de Petro en 2022 y que apenas se conozca un proyecto de resolución, demuestra la ineficiencia del Estado en administración de justicia y hasta una especie de estado fallido en la administración de justicia, “ellos son organismo administrativo, no una corte en sentido de fallo, pero es una ponencia tardía porque puede que termine el gobierno y no se conozca todavía el fallo sancionando a la campaña”. De otro lado, dijo que deja lecciones como la necesidad de hablar sobre lo que pase con los topes de financiación de las campañas y si estas deben ser financiadas 100% por el Estado, “es mentira decir que las campañas en Colombia cumplen con topes, intentan, dan apariencia de legalidad porque muchos quieren aprender, pero es imposible continuar con la contabilidad y eso me parece que hace inane la existencia de normas que generan ruido mediático y político”. Sobre los cambios que debe tener el CNE, dijo que sería ideal hablar de una sección o sala en el Consejo de Estado o una sala de asuntos electorales en la Corte Suprema de Justicia.

Le puede interesar: Magistrado del CNE que será clave en votación de expediente contra Campaña Petro visitó Presidencia

En cuanto al panorama de cara al 2026, dijo que la situación en la izquierda es tan caótica como en el centro y la derecha. Mientras que en el plano del orden público, dijo que el país está perdiendo la batalla del control territorial frente a las zonas del país dominadas por organizaciones armadas ilegales.

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, resaltó que uno de los problemas centrales es la forma como funciona el CNE, “a ellos les corresponde esas investigaciones, pero está en duda la manera, la forma y el tiempo en que se realizan investigaciones. Ahora dicen que se debe devolver el dinero del festejo del Movistar Arena y eso fue tras elecciones, es decir, que el CNE va hasta después de elecciones; eso va a marcar las campañas en adelante frente a los tiempos de cuándo termina la campaña y el tipo de recursos que se utilizan”. Insistió que el CNE debe cambiar de composición y funcionamiento, pero que no debería desaparecer, sino elegirlo de otra manera y que no funcione como una comisión más del Congreso de la República, “pero hoy estamos ante un organismo donde prima más la política que el derecho”.

Sobre el panorama de tensiones que se vive en la izquierda de cara al 2026, señaló que nunca la izquierda había tenido tantas candidaturas y remarcó que eso demuestra fortaleza y una ventaja que debe llevar a mover al progresismo entre las nuevas propuestas, defender el gobierno del cambio y encontrar salidas a problemas estructurales. Por último, dijo que apoya la candidatura de Daniel Quintero, a quien considera, ha sido respetuoso del Pacto y quien ha llamado a la tranquilidad.