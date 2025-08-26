Estos son los detalles de la ponencia del CNE en contra de la campaña Petro presidente

Gustavo Petro y Francia Márquez en campaña para las elecciones presidenciales de 2022 por el Pacto Histórico. Foto: Sebastián Barros / NurPhoto via Getty Images / NurPhoto

En la mañana de este martes 26 de agosto fue radicada en el Consejo Nacional Electoral la ponencia que propone sancionar a los directivos de la campaña Petro Presidente 2022, por violación de topes electorales.

De acuerdo con el documento de 554 páginas que fue presentado por los magistrados Benjamin Ortiz y Álvaro Hernán Prada, la violacion de topes electorales superaría los 3.500 millones de pesos, sumadas la primera y segunda vuelta presidencial.

La decisión ordenaría sancionar que Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y quien fue el gerente de la campaña presidencial del hoy presidente, a Lucy Aydee Mogollon, tesorera de la campaña y a María Lucy Soto, auditora de la campaña.

Le podría interesar: ¿Qué anuncios hará el presidente Gustavo Petro en su visita a Bucaramanga?

Estas serían las sanciones para la Unión Patriótica y el Polo Democrático:

La ponencia radicada en el CNE propone también que sean sancionados el partido Unión Patriótica y el movimiento Colombia Humana con 583 mil millones de pesos, por violar la vulneración a los topes o límites de ingresos y gastos durante la primera y la segunda vuelta presidencial.

“SANCIONAR al MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA identificado con NIT. 901.557.983-4 y al PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP” identificado con NIT. 900-682-688-7; de manera INDIVIDUAL con multa equivalente a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($583.785.441), por violar o tolerar la vulneración a los topes o límites de ingresos y gastos, permitir la financiación prohibida, e incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la organización, funcionamiento y financiación, de la campaña presidencial de PRIMERA VUELTA de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO”.

De acuerdo con el documento, dicha multa debería ser descontada del monto de financiación estatal a favor del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales.

¿Sanciones contra Ricardo Roa?

Ahora, según concluyeron los magistrados ponentes, se ordenará a Ricardo Roa que haga la devolución de $165 mil millones de pesos, que dicen corresponden al pago efectuado por un “evento de campaña que se llevó a cabo en el Movistar arena el pasado 19 de junio de 2022”.

“ORDENAR al ciudadano RICARDO ROA BARRAGÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.451.246 en su calidad de gerente de la campaña presidencial de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO, la devolución de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($165.405.960) correspondiente al pago efectuado por el concepto de gasto “evento Movistar Arena del 19 de junio de 2022” debidamente indexado al año 2025, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución”.

Mire también: “Pues preso voy”: Petro choca con congresista estadounidense por negar existencia de Cártel de Soles

También, pide el CNE que se compulsen copias a la fiscalía, para que se investiguen las presuntas conductas en las que pudo haber incurrido Roa, y así mismo, pide que sea remitido el expediente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

“COMPULSAR copias a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que se investiguen las presuntas conductas en las que pudo haber incurrido el ciudadano RICARDO ROA BARRAGÁN, identificado con cédula de ciudadanía 19.451.246, frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución”.

¿Tras haberse radicado esta ponencia, cuál es el proceso a seguir?

En las próximas dos semanas, se deberá reunir la sala plena del consejo nacional electoral para tomar una decisión al respecto. Eso sí, sea negativa o positiva, debe contar con al menos 6 votos o de lo contrario, no habrá decisión.

Hay que recordar que debido a que la magistrada Alba Lucía Velásquez fue recusada y debió apartarse de la discusión de esta ponencia, ahora se deberá nombrar a un conjuez, para completar la votación.