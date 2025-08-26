Tribunal da ultimátum de 5 días al CNE para resolver personería jurídica del partido Progresistas

En un fallo de tutela, el Tribubal Superior de Bogotá ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que un término no mayor a cinco días hábiles expida un acto administrativo para resolver la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica de Progresistas, fracción del Partido MAIS que lidera María José Pizarro y que pidió la escisión de la colectividad.

La congresista interpuso la acción judicial contra el CNE por la demora en reconocer la personería jurídica del partido tras su escisión del MAIS.

Tras el estudio de la tutela, el determinó que el CNE vulneró sus derechos al no resolver la solicitud en los plazos legales (más de 30 días hábiles desde la solicitud inicial). Por lo tanto, ordenó dio un ultimátum al órgano electoral.

“Esperamos que garanticen nuestros derechos, que esta personería jurídica sea otorgada”: dijo la senadora y precandidata presidencial al conocer el fallo a su favor.