Golpe a la minería ilegal en el Chocó: 13 capturados y maquinaria incautada en Rio Quito

Se destruyeron 12 motores y seis dragones por un valor cercano a $5.500 millones y permitía producir hasta 66 kilos de oro mensuales.

En una operación conjunta realizada en Río Quito, Chocó, las autoridades capturaron a 13 personas vinculadas a actividades de minería ilegal, presuntamente ligadas al Clan del Golfo.

En el procedimiento, ejecutado por la Policía Nacional en coordinación con el Ejército, la Armada y Codechocó, se destruyeron 12 motores y seis dragones que eran utilizados para la extracción ilícita de oro.

Según dijo el ministro de Defensa, General Pedro Sánchez, a través de su cuenta en X, la maquinaria tenía un valor cercano a los $5.500 millones y permitía producir hasta 66 kilos de oro mensuales, equivalentes a unos $21.000 millones en ganancias ilegales. Este dinero, al parecer, era usado para financiar actividades criminales como la extorsión y la violencia en la región chocoana.

La intervención también permitió la recuperación de 20 hectáreas de bosque nativo y la protección de fuentes hídricas que abastecen a miles de familias.

Con este resultado, las autoridades aseguran que se debilitan de manera significativa las finanzas y la capacidad logística del Clan del Golfo en el Chocó.

