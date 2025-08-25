105 integrantes de grupos armados fueron neutralizados en ofensiva militar en el Nordeste antioqueño

Antioquia

El Ejército Nacional ha ejecutado 28 operaciones ofensivas en lo corrido de este año en el nordeste del departamento, en medio de la ofensiva contra el ELN, el ‘Clan del Golfo’ y la ‘Estructura 36’ de las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Según reveló el Ministerio de Defensa, las acciones se han concentrado en Segovia (5), Remedios (5), Anorí (8), Amalfi (6), Cáceres (2) y Tarazá (2), con el resultado de 105 integrantes de esas estructuras neutralizados y la incautación de 4.181 municiones.

“Es el único lugar de Colombia donde se ha empleado esta capacidad estratégica y que denota una determinación absoluta para derrotar los grupos criminales que hay en la zona. También se ha afectado de manera importante el mando y control y las economías ilícitas y se adelantaron operaciones hasta el momento ofensivas de parte del ejército nacional.”, detalló Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa.

En esta zona del departamento, las autoridades han reportado además 5 bombardeos, 74 capturas, 15 artefactos explosivos neutralizados, 3 combates, 7 campamentos destruidos y la incautación de un avión pequeño, entre otros resultados operativos destacados por la Fuerza Pública.

Ofensiva militar

Tras un consejo de seguridad extraordinario en Rionegro, que contó con la presencia de la cúpula militar y de la Policía, así como del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón se evaluaron nuevas estrategias luego del ataque con explosivos contra un helicóptero antinarcóticos en Amalfi, que dejó 13 policías muertos, hecho por el que se ofrece una recompensa de 2.000 millones de pesos.

El ministerio de Defensa indicó que 300 uniformados adicionales del Ejército en el nordeste antioqueño, con el fin de fortalecer las operaciones contra las disidencias y avanzar en la recuperación del control territorial.