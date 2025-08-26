Venezuela y Estados Unidos: ¿es posible que estalle una guerra entre ambos países?

Hace un par de semanas, el Gobierno de Donald Trump, decidió sobrevolar el área marítima de Venezuela, lo que causó que el gobierno Bolivariano se alarmara, ya que, lo tomaron como una amenaza a su independencia.

La respuesta por parte del Estado Venezolano fue inmediata, pues el presidente Nicolás Maduro, aseveró que tomará cartas en el asunto, convocando al pueblo a la unión en contra de una posible “invasión”, mientras que a su vez, hizo un llamado a la paz e invitó a otros gobiernos para defender la soberanía de su territorio.

Luego del comunicado que emitió el mandatario, la respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. Desde la casa blanca, Trump aseguró que en menos de 24 horas podría enviar sus tropas, argumentando que, todo era con el propósito de combatir a los grupos ilegales, el tráfico de drogas y la migración descontrolada.

Si bien aún no existe una respuesta concreta por parte de entidades internacionales frente a las amenazas de Donald Trump, la pregunta de si es posible o no que se desate una guerra es inevitable. Además, se debe tener en cuenta que violar la soberanía de cualquier país es ilegal.

¿Venezuela puede ser invadida por Estados Unidos?

La expectativa de una posible invasión en el territorio venezolano es inminente debido a las declaraciones que dio Trump, pero, ¿Venezuela puede ser invadida por Estados Unidos?

Venezuela se encuentra bajo una presión militar, lo que significar que, su democracia se ve amenazada, por lo que se debe analizar si es políticamente legal entrar a su territorio de manera forzosa o no.

Ahora, en pleno 2025, las posibilidades de hablar de un acuerdo son nulas, pues Trump aseveró que no está dispuesto a seguir apoyando dictaduras que financian y dan refugio a grupos criminales, como lo son el tren de Aragua y el ELN. Por lo que, aún es pronto para determinar una posible invasión, pero las advertencias de Trump están sobre la mesa y la posibilidad de una guerra entre naciones, puede suceder.

Puesto que, en dado caso que exista un conflicto entre ambas naciones, se activaría un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (órgano principal que se encarga de mantener la paz entre naciones), ya que, es la herramienta que se utiliza para llegar un acuerdo pacífico y lograr una conciliación.

No obstante, ante la duda de saber si es políticamente legal que Estados Unidos invada Venezuela, la ONU explica que, si bien un país puede denunciar a otro cuando hay una violación a los derechos humanos, es necesario que entidades internacionales analicen la situación, pues sería una violación a la soberanía de un estado.

Solo se admiten respuestas agresivas o que atenten en contra de la paz si es en defensa propia, esto quiere decir que, no es legal invadir a otro país de un momento a otro, pues sería una violación a la carta de la ONU.

Trump y Venezuela

Cuándo Donald Trump fue presidente en el 2020, intentó llegar a múltiples acuerdos con Venezuela, pero nunca se concretó nada. Si bien hubo intentos de intervención, como fue la llegada de Juan Guaidó como presidente interino, este tuvo un final desastroso, ya que, él tuvo que irse del país.

Incluso, en ese momento, Trump estuvo de acuerdo en hablar para llegar a un punto medio:

Traducción: “A diferencia de la izquierda radical, SIEMPRE me opondré al socialismo y apoyaré al pueblo venezolano. Mi administrador siempre ha defendido la libertad y se ha opuesto al régimen opresor de Maduro. Solo me reuniría con Maduro para hablar de una cosa: ¡una salida pacífica del poder!"

