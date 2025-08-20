¿Aviones P-8 Poseidon de EE.UU. sobrevolaron el espacio marítimo de Venezuela?
Tras el anuncio del despliegue militar de Estados Unidos en territorio que limita con Venezuela, un primer elemento de las fuerzas armadas del país norteamericano habría hecho presencia en áreas cercanas al régimen de Nicolás Maduro.
En las últimas horas los radares del espacio aéreo cercano a Venezuela reportaron un avión Boeing P-8 Poseidon sobrevolando espacio marítimo que limita con la costa venezolana.
Si bien la información sobre esta actividad es poca, el congresista estadounidense republicano, Carlos Giménez, se refirió al hecho en su cuenta de X.
“Hemos desplegado un avión P-8 Poseidon desde USA hacia Venezuela. Este avión militar se especializa en patrulla marítima y guerra antisubmarina. La recompensa de $50 millones aún está disponible. Les queda poco”, aseguró el representante.
Los aviones P-8 hacen parte de los elementos del despliegue militar de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe para combatir el narcotráfico
Es un avión multimisión de patrulla y reconocimiento marítimo utilizado por la Armada de los Estados Unidos. Está diseñado para realizar diversas tareas, como guerra antisubmarina, guerra antisuperficie, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), y búsqueda y rescate.