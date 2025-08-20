¿Aviones P-8 Poseidon de EE.UU. sobrevolaron el espacio marítimo de Venezuela?

A United States Navy Boeing P-8 Poseidon takes off from Perth International Airport as part of the search to locate missing Malaysia Airways Flight MH370 on April 15, 2014. A mini-sub hunting for Malaysian jet MH370 prepared to make a second mission to the remote Indian Ocean seabed on April 15 after aborting its first search as it encountered water deeper than its operating limits, officials said. AFP PHOTO / Richard Wainwright / POOL (Photo by RICHARD WAINWRIGHT / POOL / AFP) / RICHARD WAINWRIGHT

En las últimas horas los radares del espacio aéreo cercano a Venezuela reportaron un avión Boeing P-8 Poseidon sobrevolando espacio marítimo que limita con la costa venezolana.

Si bien la información sobre esta actividad es poca, el congresista estadounidense republicano, Carlos Giménez, se refirió al hecho en su cuenta de X.

“Hemos desplegado un avión P-8 Poseidon desde USA hacia Venezuela. Este avión militar se especializa en patrulla marítima y guerra antisubmarina. La recompensa de $50 millones aún está disponible. Les queda poco”, aseguró el representante.

Le puede intesar: Nicolás Maduro y grupos armados de Colombia, ¿objetivos del nuevo despliegue militar de EE.UU.?

Los aviones P-8 hacen parte de los elementos del despliegue militar de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe para combatir el narcotráfico

Es un avión multimisión de patrulla y reconocimiento marítimo utilizado por la Armada de los Estados Unidos. Está diseñado para realizar diversas tareas, como guerra antisubmarina, guerra antisuperficie, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), y búsqueda y rescate.