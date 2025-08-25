Trump: Podemos enviar tropas a cualquier lugar del país en menos de 24 horas

El presidente Donald Trump anunció este lunes que está listo para desplegar tropas en menos de 24 horas en ciudades santuario, con el argumento de combatir la delincuencia, el tráfico de drogas y la migración irregular.

“Estamos listos para ir a cualquier lugar… nuestro ejército está lleno, así que podemos desplegarnos en cualquier parte del país en menos de 24 horas de ser notificados”, afirmó el mandatario.

Trump aseguró que el modelo aplicado en Washington D.C., donde más de 2.000 efectivos patrullan desde hace tres semanas, será replicado en Chicago, Nueva York y Baltimore.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, en la capital estadounidense se han realizado más de 1.000 arrestos, incluidos 433 migrantes indocumentados algunos con supuestos nexos con carteles de la droga.

““Lo que están haciendo aquí va a tener un efecto dominó en Miami, en Chicago, en otras ciudades, porque están apoderándose de esas redes y dándonos información”, dijo Noem.

El anuncio coincide con un reporte de la DEA que informó cifras récord de incautaciones en lo corrido de 2025:

Más de 44 millones de píldoras de fentanilo.

30.000 kilos de metanfetaminas.

Casi 100.000 kilos de cocaína.

“Estamos volviendo a nuestra misión principal: hacer cumplir la ley. No nos andemos con rodeos: estos cárteles están matando a nuestros ciudadanos”, dijo el director de la DEA, Terry Cole.