Oposición venezolana asegura que liberados no son canjeables

Se mantiene la tensión en Venezuela por mensajes entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro / Foto Caracol Radio / Getty )(Foto: Caracol Radio / Getty )

Cúcuta

La liberación de trece dirigentes políticos en Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro genero nuevos pronunciamientos de la oposición venezolana.

Karim Vera, miembro de la Asamblea Nacional dijo a Caracol Radio que no se puede pensar que estos líderes son canjeables, “los venezolanos estamos cargados de esperanza, estamos optimistas, porque todos sabemos lo que paso el 28 de julio de 2024 y sabemos que tanto internamente como a nivel internacional, el mundo sigue a la espera de lo que pasa en Venezuela”.

Y agregó que “en nuestro país el voto popular le dio el reconocimiento a Edmundo González. Hemos visto como el gobierno de los Estados Unidos persigue al Cartel de los Soles y a Nicolás Maduro como su cabecilla y en función de estos, esta actuando”.

Explicó que “nosotros estamos a la expectativa y creemos que es importante la lucha contra el narcotráfico. Eso libera los pueblos, no solo de la opresión sino los libera de un gran flagelo como es la drogadicción”.

Finalmente explicó que en “Venezuela se siente la tensión, ellos han aprendido a actuar en cuestión de alertas siempre y ellos ante cualquier mínima la valoran y actúan en consecuencia”.