Expectativa en zona de frontera por acciones del gobierno de los EE.UU.

Cúcuta

Desde la zona de frontera hay una gran expectativa sobre el verdadero accionar del gobierno estadounidense en contra del gobierno de Venezuela en una lucha que han declarado contra las presuntas vinculaciones con el narcotráfico.

Después de conocerse la excarcelación de por lo menos 13 presos políticos, afirman que esto corresponde a las presiones a nivel internacional durante los últimos días.

“Esa es una de las grandes presiones que tiene prácticamente amarrado y lo tiene como maniatado al gobierno venezolano, ¿por qué? porque estas medidas que está tomando últimamente son de una persona que no tiene ya otra estrategia y ya no tiene otras armas para jugarle en contra al gobierno norteamericano y a los gobiernos que están en contra de él, porque ya prácticamente se quitó la máscara y ya no sabe cómo ponerse ante el mundo entero a decir o a desmentir lo que muchos como nosotros en el caso de ser líderes políticos los traíamos nosotros diciéndole que era lo que en realidad” dijo a Caracol Radio uno de los líderes venezolanos víctima de persecución.

Esperan recuperar con esto el manejo social y económico en muchos sectores del territorio venezolano.

“Muchas de las cosas que se deberían en este momento de estarse haciendo, tanto a nivel comercial, a nivel económico, como a nivel de producción, industria, no se hacen, ni siquiera tenemos fábricas, no tenemos nada, no tenemos absolutamente nada, y esto que está llevando el gobierno norteamericano con el gobierno venezolano, es algo que ya se veía venir desde hace meses atrás, lo que pasa es que el gobierno norteamericano no tenía en sus manos todo lo que hoy en día tiene, que ya el Cartel de los Soles, que ya muchas cosas que pasaban como era la droga, que la pasaban por el mar Caribe, pero del lado venezolano, entonces todas esas cosas ha llevado a que el gobierno norteamericano tome unas medidas drásticas hacia el gobierno venezolano porque no sabían cómo era la situación” puntualizó el líder político.