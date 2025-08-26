‘Semillero’ de la Liga Vallecaucana de Natación participo en Festival Departamental

El Club Deportivo CRP se quedó con el primer lugar del IV Festival Departamental de Menores, certamen avalado por la Liga Vallecaucana de Natación y realizado en la piscina semiolímpica del Acuaparque de la Caña, en Cali.

La competencia reunió a 172 nadadores entre 6 y 11 años, provenientes de 11 clubes de la capital vallecaucana y representantes de los municipios de Yumbo y Palmira. Durante la jornada se disputaron 71 pruebas en categorías femeninas y masculinas, consolidando un espacio clave para el semillero deportivo del departamento.

El CRP, anfitrión del evento, participó con 54 deportistas y logró demostrar el éxito de su proceso formativo. Entre los más destacados estuvieron Santiago Piedrahita Marín (9 años), María Antonia Gómez (8 años) y Salomé Mahecha Tovar (10-11 años), quienes brillaron en pruebas decisivas.

Clasificación por Clubes:

Equipo Puntos Club Deportivo CRP 2.095 Aquatic Center 1.006 Ocean Drives 641 Anfibius 526 Leones Acuáticos del Valle 490

Con esta actuación, el CRP ratifica su liderazgo en la natación formativa y proyecta a sus jóvenes nadadores como el futuro de la disciplina en el Valle del Cauca.